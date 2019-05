Im Bauausschuss sind nach wie vor die Wipperbrücken großes Thema.

Güsten l „In den vergangenen fünf Jahren hatten wir enorm viel vor“, begann Ausschussvorsitzender Michael Dobritz (SPD/BfB) seine Bilanz. Das sei nicht einfach, in so einem Gremium zu arbeiten, wenn die Finanzen nicht in den Größenordnungen da sind, wie gewünscht. Einige Beispiele (siehe grüner Info-Kasten).

Dennoch sei einiges bewegt worden. Angesichts des „drastisch zugenommenen Leerstands in Güsten wie auch in den Orten wäre ein innerstädtisches Baukonzept eine Aufgabe für die nächste Zeit“, empfahl Dobritz dem nach der Wahl folgenden Bauausschuss.

Eine Empfehlung

Was das Gremium dann noch schaffte, war die Empfehlung an den Stadtrat, den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saale-Wipper nach der vierten Sitzungsrunde zu beschließen. Christine Schwertfeger aus dem Sachgebiet Bauen und Planen zeigte sich erleichtert, nachdem sie erneut einige Änderungswünsche von den Abgeordneten aufgenommen hatte. Ohne den F-Plan als Grundlage aller Planungen ginge theoretisch gar nichts, erklärte die Bauamtschefin, kein Wohnungsbau und auch keine Gewerbeansiedlungen.

Bilder Die Brücke zwischen Amesdorf und Warmsdorf hat viel Nerven gekostet – bis einschließlich der letzten Bauausschusssitzung der zu Ende gehenden...



Klaus Gerner weiß, wovon er spricht. 2015 hatte der damals 76-Jährige kostengünstig die zerstörte Mühlgrabenbrücke im Park Warmsdorf...



Noch immer nicht vom Tisch ist das Thema Wipperbrücken. Bei der Sitzung am Dienstagabend ging es weniger um die nun zum dritten Mal eingereichte Beantragung des Ersatzbaus der Wipperbrücke Osmarsleben (Karl-Marx-Straße) als vielmehr um die beiden kleineren Bauwerke zwischen Amesdorf und Warmsdorf beziehungsweise die Kowwerbrücke.

Klaus Gerner, als sachkundiger Bürger im Bauausschuss, will es einfach nicht wahrhaben, dass letztere beiden Bauwerke so teuer sein soll(t)en. Er moniert nach wie vor die Auswahl der Brücke Amesdorf-Warmsdorf und hinterfragt, wer eigentlich die Angebote und Kosten überwacht, vergleicht und kontrolliert. Bei der Beratung zur Kowwerbrücke (Flutmulde Osmarsleben) im Okotber 2018 vermisste Gerner eine Kostenberechnung. Außerdem verwies er erneut auf die lange Zeit bis zum Bau. Zu „einigen prinzipiellen Unklarheiten“ bat er den Bauausschussvorsitzenden um Aufklärung.

Stand der Dinge

Michael Dobritz versuchte es. Und Kenny Boßmann, der als Mitarbeiter der Saale-Wipper-Verwaltung unter anderem das Projekt Kowwerbrücke betreute, versuchte, erklärend zu ergänzen.

Demnach seien fortlaufend Informationen zum Stand der Dinge an den Bürgermeister gegangen. Der Ausschuss sei über Kosten informiert worden. Angebote würden geprüft von der Vergabestelle und vom Fachamt. Fünf Firmen seien angeschrieben worden. Weil keine Reaktion kam, habe die Verwaltung erneut eine Firma angeschrieben und dann erst ein Angebot erhalten.

Boßmann entgegnete auf die Vorwürfe, die Verwaltung hätte Fehlinformationen verbreitet, dass man die Kosten des Vorschlags von Klaus Gerner nicht mit dem Vorschlag der Verwaltung vergleichen könne. Bei einem Brückenüberbau würden noch die Kosten für Widerlager, Genehmigungen, Statik hinzukommen.

Schließlich sei noch dazugekommen, dass sich der Bauausschuss umentschieden habe, von anfangs einer Alu-Brücke dann auf das Angebot des Kreiswirtschaftsbetriebs, woraus jetzt die beiden kleinen Wipperbrücken erwachsen. Auch dafür waren dann wieder neue Prüfungen und Genehmigungen notwendig. Die letzte Genehmigung sei im Januar 2019 eingegangen.

Michael Dobritz ergänzte, dass die Stadt 2018 bis weit in den Sommer auch keinen genehmigten Haushalt hatte.

Nachdem noch immer keine Ruhe einkehrte, bot Kenny Boßmann Klaus Gerner nochmal ein persönliches Gespräch an.

Aussschussmitglied Wolf Beinroth (SPD/BfB) wollte die Diskussion endlich beenden: „Abgesehen von den Kosten – wenn wir ehrlich sind, haben wir mit dem ganzen Vorspiel alle versagt. Zweieinhalb Jahre nach der ersten Sitzung zum Thema Brücke – damals im Trauzimmer – haben wir gehandelt. Hätten wir von Anfang an die Verwaltung rechtzeitig und konkret beauftragt, wäre es schneller gegangen.“