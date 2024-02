Die Bäume in der Gollnowstraße in Staßfurt mussten schon weichen.

Die Bäume an der Gollnowstraße in Staßfurt und auf dem gegenüberliegenden, ehemaligen Güterbahngelände sind schon gefällt worden. Nun wird es mit dem Ausbau der Straße vorangehen, teilte René Zok (CDU), Bürgermeister der Stadt, in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend mit. Damit könne der vierte Bauabschnitt der Gollnowstraße zwischen Bernburger Straße und dem Rondell am Montag, 19. Februar, beginnen. Im Zuge der Maßnahmen werden auch die Versorgungsleitungen für die Anwohner erneuert, etwa Strom- und Gasanschlüsse sowie für Wasser und Abwasser. Der Bürgermeister geht davon aus, dass der Straßenabschnitt für die kommenden fünf Monate komplett gesperrt wird. Ersatzpflanzungen wird es sowohl auf dem Bahngelände, als auch an der Gollnowstraße wieder geben, zusätzlich werden auch Parkmöglichkeiten geschaffen.