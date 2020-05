Die Silberpappeln wurden fein säuberlich zerteilt und hinter dem Parkplatz an der ehemaligen Post in Staßfurt gesammelt. Foto: Enrico Joo

In Vorbereitung der Sanierungsarbeiten am Parkplatz in der Staßfurter Wassertorstraße wurden die Bäume wie angekündigt gefällt.

Staßfurt l Nicht einmal zwei Tage hat es gedauert, dann waren die Kugelahorne auf dem Parkplatz an der ehemaligen Post in Staßfurt in der Wassertorstraße gefällt. Rigoros wurden die knapp drei Meter hohen Bäume fachgerecht zerlegt und zerteilt. Und dahinter mussten auch die Silberpappeln dran glauben, die sorgfältig von den Mitarbeitern aufgestapelt wurden. Am Mittwoch hatten die Baumfällungen begonnen, am Donnerstag waren sie abgeschlossen.

Die Bäume mussten weichen, weil der in die Jahre gekommene Parkplatz saniert wird. Ende März hatte die Stadt Staßfurt dafür einen entsprechende Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde auf Beseitigung der Bepflanzung gestellt. Der Antrag wurde Mitte April genehmigt.

Gegen die Baumfällungen hatten mehrere Leser der Staßfurter Volksstimme protestiert. Auch Stadtrat Johann Hauser (FDP) kritisierte die Sondergenehmigung, die erteilt wurde. Kritik gab es vor allem wegen des Zeitraums der Fällungen, weil zu dieser Jahreszeit der Nestbau und das Brüten bereits begonnen haben.

Umbau kostet 400.000 Euro

Bevor die Bäume gefällt wurden, wurde aber sichergestellt, dass in den Bäumen und Sträuchern keine Vögel nisten. Nach der Umgestaltung soll der Parkplatz in größerem Rahmen begrünt sein als bisher. Der neu gestaltete Parkplatz werde wieder mit Bäumen und Kleingehölzen bepflanzt, so dass die Verkehrsanlage ihren grünen Charakter zurückerhält.

Die Baumaßnahme soll am 6. Juli beginnen und voraussichtlich am 20. November in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Parkplatz gegenüber des ehemaligen Staßfurter Postamts soll für knapp 400.000 Euro saniert werden. Zu je einem Drittel gefördert von Bund und Land.