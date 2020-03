Fällungen am Sportplatz wurden durchgeführt. Foto: T. Frank

Warum am Hecklinger Sportplatz Baumfällungen vorgenommen wurden.

Hecklingen l Zur Fällung von Bäumen am Hecklinger Sportplatz gibt es weitere Informationen. Nachdem es in der Sprechstunde von Ortsbürgermeisterin Heidi Hoffmann (parteilos) kritische Nachfragen zu der Maßnahme von Bürgern gegeben hatte, meldete sich ein Leser. Tino Frank von der Hecklinger Schützengilde – die Bogensportler haben dort ihr Domizil – schildert Gründe, die aus seiner Sicht zur Baumfällung führten. Er meint den Platz, der auch zum Hundesport genutzt wird und erklärt, dass im vergangenen Jahr und auch Anfang 2020 dort mehrere Begehungen mit Mitarbeitern der Stadt Hecklingen sowie einem Baumspezialisten stattgefunden haben.

Das hatte auch die Stadtverwaltung Anfang des Jahres auf Nachfrage der Volksstimme erklärt und begründet, dass Pappeln nicht mehr sicher standen und innen hohl waren. Ein Sachverständiger soll das bestätigt haben, wurde ebenfalls erklärt.

Jetzt hatte es in der Sprechstunde von Ortsbürgermeisterin die angesprochenen Nachfragen gegeben. Beschwerden standen im Raum, auch Unverständnis, wieso es zur Abholzung kommen musste.

Frank klärt damit in einem Schreiben auf und teilt mit, dass einem entsprechenden Antrag zufolge mehrere Totgehölze, also Wildwuchs, sowie eine Schaden verursachende Pappel zur Fällung freigegeben wurden. „Bei den Tothölzern handelte es sich um Robinien und Birken. Dort waren mehrfach Brüche sichtbar und es bestand weiterhin die Gefahr von massiven Brüchen mit herabfallenden Ästen. Vom Herabfall wäre auch der Fußweg entlang des Beeks betroffen“, erklärt der Hecklinger weiter.

Bisher habe es der Verein auf Grund mangelnder Zeit nicht geschafft, nahezu alle Arbeiten in Eigenregie zu absolvieren und sämtliche Tothölzer zu entfernen. „Die große Pappel in der Nähe des Vereinshauses musste aus zwei Gründen entfernt werden“, erklärt Tino Frank: „Zum einen wuchs in einem etwa 80 Grad Winkel ein tonnenschwerer Ausleger über die Grundstücksgrenze auf das bewohnte Nachbargrundstück.“ Dieser habe bei starkem Sturm gedroht zu brechen. Zum anderen habe das Wurzelwerk der Pappel den hinteren Teil des Vereinshauses angehoben. Das habe schon einen Gebäudeschaden verursacht.

Tino Frank teilt weiter mit, dass im Gegenzug zu den Fällungen und nach Rücksprache bezüglich Bienennährpflanzen mit dem anliegenden Imker bisher Silberahorn und Walnuss gepflanzt wurden. Weiterhin ist geplant, Linde, Weide, Mandelbaum sowie Clematis zu pflanzen. Er meint, dass die gesamte bisherige Arbeit des Vereins von vielen Bewohnern Hecklingens bisher positiv betrachtet wurde. „Das gepflegte Gelände sowie der von uns regelmäßig gemähte und von Müll beräumte Fußweg am Beek laden nun umso mehr zum Spazierengehen ein.“