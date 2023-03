Umweltschutz Baumpflanzung: Schüler vom Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt pflanzen Ginkgobaum für den Umweltschutz

Auf dem Königsplatz in Staßfurt wurde bereits der dritte Baum gepflanzt. Der Schulförderverein vom Dr.-Frank-Gymnasium will insgesamt acht Bäume in die Erde bringen, um sich für den Umweltschutz zu engagieren.