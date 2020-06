Wenn ein Mobilfunkmast gebaut wird, soll der Natur etwas Gutes getan werden. Das ist auch in Groß Börnecke so gedacht.

Groß Börnecke l Für den geplanten Bau eines Funkturms am Reiterhof, dem ehemaligen Schweinestall, in Groß Börnecke soll die Gemeinde entschädigt werden. Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen) informierte darüber während der Beratung des Ortschaftsrates in dieser Woche.

Sie habe ein Schreiben einer Firma aus Jena erhalten. Darin werde informiert, dass der Gemeinde 1500 Quadratmeter Fläche etwa zum Anpflanzen von Hecken, Streuobstwiesen oder Bäumen zustehen. Es werde gefragt, wo sich die Stadt das vorstellen könne.

Eingriff in Landschaft

Die Firma, um die es geht, ist die Gesellschaft für Geotechnik, Landschafts- und Umweltplanung mbH (GLU) in Jena. Das Unternehmen erstellt für den Bauherren des Funkturmes einen sogenannten landschaftspflegerischen Begleitplan. Dazu gehören auch sogenannte Ausgleichsmaßnahmen. Was das bedeutet, erklärte GLU-Projektleiterin Katrin Diehn gestern im Gespräch mit der Volksstimme: „Wenn etwas gebaut wird, muss ein naturschutzrechtlicher Ausgleich geschaffen werden.“ Dazu müsse der Eingriff in die Landschaft zunächst bewertet werden. Letztendlich müsse die daraus mögliche resultierende Entschädigung dann auch dort ankommen, wo gebaut werde, also in der Gemeinde.

Die Ortsbürgermeisterin hat das Anschreiben der GLU jetzt der Stadtverwaltung überreicht. Im Bauamt wird geschaut, wo was möglich ist. „Wir sind dabei zu prüfen, welche Flächen dafür infrage kommen“, teilte Bauamtsleiter Frank Schinke auf Nachfrage mit.

Ideen, wo Anpflanzungen vorgenommen werden könnten, wurden während der vergangenen Ortschaftsratssitzung bereits genannt. „Früher standen vor dem Bauernteich Nussbäume“, erinnert sich die Ortsbürgermeisterin. Der Teich sei damals im Sommer auch nicht so schmutzig wie jetzt gewesen. Warum sie weggenommen wurden, weiß sie nicht mehr. Es müssten ja dort auch keine Nussbäume nachgepflanzt werden, auch andere Bäume seien denkbar, meinte Muschalle-Höllbach.

Offen, wann gebaut wird

Außerdem regte Maria Kyprianides – sie nahm als interessierte Bürgerin an der öffentlichen Sitzung teil – an, brachliegende Flächen einer alten Gartensparte gegenüber des NP-Marktes dafür zu nutzen. „Wenn nicht als Ausgleichsfläche wäre das vielleicht auch Bauland“, schilderte sie Ideen.

Festzuhalten bleibt: Der Ortschaftsrat steht der Möglichkeit, Land mit neuen Bäumen oder als Streuobstwiese begrünen zu lassen, positiv gegenüber. Wann es dazu kommt und in welcher Form das passieren wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Sicher ist gleichfalls noch nicht, wann der Funkturm gebaut wird. Die GLU hat den Auftrag, einen naturschutzrechtlichen Ausgleich für Groß Börnecke zu schaffen, von einer Firma aus Leipzig. Das ist die DFMG (Deutsche Funkturm GmbH). Das Unternehmen wiederum ist eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Telekom. Ein DFMG-Sprecher konnte bestätigen, dass es sich bei dem Funktum, für den jetzt Ausgleichsflächen gesucht werden, um den geplanten Turm am Reiterhof handelt, der bereits seit knapp einem Jahr Thema ist. „Der Bauantrag ist gestellt. Das Baugenehmigungsverfahren läuft.“ Die Ausgleichsmaßnahmen seien eine „Auflage“ aus der Baugenehmigung, erklärte der Mitarbeiter.

40 Meter Höhe

Der vorgesehene Mobilfunkmast in Groß Börnecke wird mit einer Höhe von rund 40 Metern geplant. Das Unternehmen in Leipzig plant eigenen Angaben zufolge Türme von 30 bis 280 Metern. Das Vorhaben zieht sich schon seit langer Zeit hin und war bereits Thema in Beratungen des Ortschaftsrates. Termine mit der Telekom haben stattgefunden. Ein Berater des Unternehmens stellte die Pläne den Mitgliedern während einer Sitzung auch schon vor.

Als Standort für den neuen Gittermast mit drei Antennen für drei Mobilfunkstandards nannte er das Gehöft des ehemaligen Schweinestalls in Richtung Stadtwegsiedlung, also im Süden des Ortes.

Die Stadt Hecklingen sei bereits im November 2017 über die Absichten und Wünsche des Konzerns, die Mobilfunkversorgung in Groß Börnecke verbessern zu wollen, informiert worden, hieß es damals. Danach seien geeignete Standorte untersucht worden.

Vermessungen wurden durchgeführt, um die weißen Flecken zu ermitteln. Nach Absprache sei man so weit wie möglich aus dem Ort rausgegangen. Man habe sich dann für ein privates Grundstück entschieden. Der private Besitzer habe nichts dagegen einzuwenden gehabt. Die Stadt Hecklingen verfüge in Groß Börnecke nicht über die geeigneten Grundstücke, wurde damals mitgeteilt.

Bleibt zu fragen, wer die Entscheidung trifft, ob es zum Bau kommt? Dazu teilt der Leiter des Bauamtes Frank Schinke mit, dass die Entscheidung beim Landkreis als Genehmigunssbehörde für den Bauantrag liegt.