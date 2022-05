Baustart für Wohngebiet in Egeln im März 2022

Der Egelner Stadtrat macht Dampf für das neue Wohngebiet „Alte Schäferei“, in dem 19 Eigenheime entstehen können. Schon im März 2022 soll der Startschuss für die neue Straße fallen.

Ein eigenes Haus: Der Traum kann demnächst in einem neuen Baugebiet in Egeln für Häuslebauer wahr werden.

Egeln - Für die 19 Bauplätze, die im neuen Wohngebiet „Alte Schäferei“ zwischen dem Getränkemarkt und der Klostersiedlung entstehen sollen, liegen im Egelner Rathaus bereits 30 Bewerbungen vor. Davon befinden sich 22 in der näheren Auswahl. Das teilte Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend mit.