Ab Montag, 2. März, 7 Uhr gehört die Gollnowstraße in Staßfurt zwischen Pestalozzistraße und Postring den Unseburger Straßenbauern, die am Freitag ihre Vorbereitungen trafen. Foto: Falk Rockmann

Bis Dezember wird die Gollnowstraße in Staßfurt voll gesperrt.

Staßfurt l Am Freitag sind sie samt Absperrungen, Container und Bagger angerückt. Am Montag, 2. März, legen sie los. Die Mitarbeiter der Straßen- und Tiefbau Unseburg beginnen mit der Sanierung der Gollnowstraße in Staßfurt. Eine Woche zuvor hatte die Firma die Anwohner per Handzettel im Briefkasten informiert.

Ab Montag ist der erste Bauabschnitt an der Reihe, wie die Stadt Staßfurt mitteilt. Das ist der Bereich von der Pestalozzistraße zum Kreisverkehr am Postring.

Runderneuerung

Die Stadt lässt den Straßenabschnitt mit Eigen- und Fördermitteln grundhaft ausbauen. Die jeweilige Versorger schließen sich an und erneuern Leitungen für Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser sowie Gas und Elektro. Straßenlaternen werden durch neue ersetzt. Der Gehweg wird erneuert, neue Parkplätze geschaffen. Die Bushaltestelle in Richtung Luisenplatz wird barrierefrei ausgebaut. Zwischen der Pestalozzistraße und dem Parkplatz an der Bahnhofsüberführung wird ein Fußgängerüberweg eingerichtet.

Ab Montag können Anwohner nicht mehr ihre Grundstücke mit dem Auto erreichen oder auf dem Gehweg parken. Die Entleerung der Mülltonnen, die die Anwohner nach Aufforderung der Baufirma im Handzettel kennzeichnen sollten, wird von den Bauarbeitern zu den Abfuhrzeiten organisiert.

Um Parkmöglichkeiten zu schaffen, hebt die Stadtverwaltung die Parkdauereinschränkung auf dem Postparkplatz an der Wassertorstraße auf, sodass die Anlieger ihre Autos dort hinstellen können.

Zu Fuß werden alle Grundstücke weiterhin erreichbar sein. Passanten können auch die Überführung des Bahnhofs erreichen.

Sperrung für Autofahrer

Für den Autoverkehr bleibt der Abschnitt Pestalozzistraße bis Kreisverkehr Post bis Jahresende komplett gesperrt. Die Gollnowstraße wird mit dem Auto nur noch vom Luisenplatz aus gesehen bis Höhe Pestalozzistraße möglich sein.

Die Bushaltestelle in der Gollnowstraße wird bis Ende Dezember nicht angefahren und entfällt. Auch die Haltestelle Marktstraße wird von der Linie 146 (Aschersleben – Neundorf – Staßfurt) nicht mehr bedient, wie die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland informiert. „Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise den Busbahnhof am Bahnhof zu nutzen, welcher von der Gollnowstraße auch über die Fußgängerbrücke erreicht werden kann“, so eine Mitteilung.

Umleitungsstrecke

Für Autofahrer gilt: Der Verkehr wird aus Richtung Luisenplatz kommend umgeleitet über die Güstener Straße, Bernburger Straße und Salzrinne. Aus Richtung Kreisverkehr Postring kommend erfolgt die Umleitung über die Wassertorstraße, Zollstraße, Grenzstraße, Bernburger Straße und Güstener Straße.

Nach dem Ende des ersten Bauabschnitts soll der Teil der Gollnowstraße zwischen Pestalozzistraße und Kreisverkehr Postring von Autofahrern und Passanten wieder voll genutzt werden können.

Die Stadt Staßfurt teilt weiterhin mit: „Die Anwohner des Bereiches der Gollnowstraße werden um Verständnis gebeten. Bei Problemen oder Anliegen können sie sich auf kurzem Weg persönlich an den verantwortlichen Bauleiter der Baustelle wenden.“