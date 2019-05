Immer noch wird der Kreisverkehr in Westeregelns Mitte ausgebaut - dadurch wird der Ort zur Sackgasse.

Westeregeln l Die Unternehmer des Ortes haben den Eindruck, dass Westeregeln ein Sackgassendorf geworden ist, weil die Schilder für eine innerörtliche Umleitung fehlen.

Kunden verunsichert

„Mich rufen Kunden von außerhalb an, die von unserem Geschäft ein Paket abholen oder bei uns einkaufen wollen. Sie fragen, ob sie zu uns kommen können, denn Westeregeln ist ja gesperrt“, berichtete Uwe Wöbke, der einen Schreibwarenladen in der Lindenstraße betreibt. Selbst ein Krankenwagen habe sich in Westeregeln verfahren. Die derzeitige Situation sei von den verantwortlichen Behörden gut gemeint gewesen, aber die Kraftfahrer von außerhalb ohne Navigationsgerät fänden sich im Dorf nicht zurecht. Deshalb sei eine bessere Ausschilderung nötig, damit die Leute zum Beispiel wissen, wie sie am schnellsten zum Klubhaus gelangen. „Was mich ärgert ist, dass Westeregeln nicht komplett gesperrt ist, denn man kann überall hinfahren, nur nicht über die Baustelle.“

„Nach außen entsteht der Eindruck, dass Westeregeln komplett gesperrt ist“, sagte Bürgermeister Axel Großheim, der die überörtliche Umleitung über Etgersleben als „Schildbürgerstreich“ bezeichnete. Die Behörden hätten an beiden Zufahrten Absperrungen mit einem Sackgassenschild aufgestellt. Dabei sei in Westeregeln nur das Zentrum, also der unmittelbare Baustellenbereich, gesperrt. Alle andere Straßen seien jedoch befahrbar und könnten als innerörtliche Umleitungsstrecke genutzt werden, sagte der Bürgermeister. Doch das wüssten die Auswärtigen, die in Westeregeln einkaufen oder andere Dinge erledigen wollen, nicht, da sie ja schon vor der Ortseinfahrt abgewiesen würden, monierte der Kommunalpolitiker, der sich um eine bessere innerörtliche Ausschilderung kümmern wollte.

Zu eng für Transporter

Zugleich verteidigte Großheim die Festlegung des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde, die Eckstraße für die Zeit der Bauarbeiten in eine Einbahnstraße zu verwandeln, da diese nur 2,50 Meter breit sei. „Wenn sich dort zwei Transporter begegnen, ist es dramatisch“, sagte der Bürgermeister. Bis zur Neuregelung sei es dort auch aufgrund des uneinsichtigen Kreuzungsbereiches für die Kraftfahrer sehr gefährlich gewesen. Wie Großheim in Erfahrung gebracht hat, läuft gegen diese Entscheidung der Verwaltung im Dorf eine Unterschriftensammlung.

Die zeitlich begrenzte Einbahnstraßenregelung in der Eckstraße hält auch der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) für richtig. „Während der Bauzeit ist diese Strecke gefährlich, weil sie zu eng ist“, sagte er.

Auf die Kritik an einer fehlenden innerörtlichen Ausschilderung angesprochen, sagte Stöhr, dass es sich bei diesem Kreisverkehrsprojekt um eine Maßnahme des Landes handele. „Bei jeder großen Baumaßnahme wird der Durchgangsverkehr weiträumig umgeleitet. Die Anlieger kennen sich ja in ihrem Ort aus“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister. Nicht unerwähnt ließ er, dass es Kraftfahrer gibt, die offenbar keine Verkehrsschilder lesen können und mit ihrem Lkw bis kurz vor die Baustelle fahren, um dann festzustellen, dass es dort nicht mehr weiter geht.