Baustellen sind in Staßfurt auf der Zielgeraden

Der Schlosspark in Hohenerxleben nimmt Form an. Der Radweg wird erstmalig ausgebaut und bekommt einen hellen Belag.

Staßfurt/Hohenerxleben - In Staßfurt hat die Stadt derzeit mehrere Bauprojekte am Laufen. Das betrifft zum einen die Sanierung zweier Anliegerstraßen in der Kernstadt – die Gollnowstraße und die Karlstraße.