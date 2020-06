Im Staßfurter Friedensring sollen Einfamilienhäuser gebaut werden. Anwohner haben dagegen eine Unterschriftensammlung gestartet.

Staßfurt l Der Mann schüttelt energisch den Kopf. „Ich will mich ja gar nicht aufregen“, sagt er. Und tut das dann doch. „Da wird einfach über unseren Kopf etwas entschieden. Es kann nicht sein, dass wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden.“ Der Senior ist einer von 16 Bürgern, die sich an diesem verregneten Nachmittag am Gehweg am Bolzplatz im Staßfurter Friedensring versammelt haben. Die Anwohner eint ein Ziel: Sie wollen nicht, dass der Bolzplatz dort verschwindet und sie wollen nicht, dass an der Stelle stattdessen Einfamilienhäuser gebaut werden.

Im Februar wurde im Stadtrat im nicht öffentlichen Teil ein Grundsatzbeschluss gefasst. Der Bolzplatz im Friedensring soll entfernt und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden (Volksstimme berichtete). Dazu muss der Bebauungsplan geändert werden, so dass die Salzlandsparkasse an dieser Stelle Einfamilienhäuser bauen lassen kann. Dabei soll der Fußweg mittig des Geländes zukünftig eine Zufahrt für Autos zu den Grundstücken sein. Die Änderung des Bebauungsplans wird in dieser Woche in drei Ausschüssen vorberaten, bevor der Stadtrat am 25. Juni darüber entscheiden soll.

Gegen die Bebauung regt sich aber Widerstand. Die Anwohnerin Monika Fricke hat am 17. Mai eine Unterschriftensammlung gestartet. Etwas später startete auch Gerhard Witte, der für die AfD im Stadtrat sitzt und ebenfalls im Friedensring wohnt, eine Petition. Das Ziel ist gleich: „Gegen den Verkauf und gegen das Bauvorhaben im Friedensring in Staßfurt. Rücknahme des Grundsatzbeschlusses vom Stadtrat. Für den Erhalt des Wohngebietes Friedensring, in seiner jetzigen Form“, so steht es in der Unterschriftensammlung.

Über 350 Unterschriften

Knapp 200 Unterschriften hat Witte bis jetzt eingesammelt, Monika Fricke hat 169 Unterschriften. „Uns wird die grüne Lunge weggenommen“, sagt sie. „Dabei ist der Friedensring das schönste Neubaugebiet in Staßfurt.“ Sie befürchtet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch der Spielplatz direkt daneben weg kommt. „Für Kinder und Jugendliche ist dann nichts mehr da“, sagt sie.

Monika Fricke hat an Haustüren geklingelt und geworben. „Alle waren dafür, bis auf eine Familie“, sagt sie. Sie will die Liste bei der Stadtratssitzung an den Oberbürgermeister übergeben. Witte hat seine Unterschriften auf der Straße gesammelt, hat Leute angesprochen. Überschneidungen der Listen gebe es nicht, sagen beide. „Ich wohne seit drei Jahren hier“, sagt Witte. „Es ist sehr idyllisch hier. Das sollte auch so bleiben.“

Er will mit seiner Fraktion in dieser Woche eine Vorlage in die Ausschüsse und später in den Stadtrat bringen, um den Beschluss aus dem Februar zu kippen.

Auch die Fraktion SPD/Grüne wird einen Antrag einbringen. Die Fraktion wünscht sich, dass die Bebauung mit Eigenheimen nicht am Friedensring, sondern an einem anderen Standort in Staßfurt vorgenommen wird. „Bauland zu schaffen ist wichtig, aber es es gibt auch andere attraktive Plätze“, sagt der Fraktionsvorsitzende Michael Hauschild.

Die Unabhängige Bürgervertretung Staßfurt (UBvS) will mit ihrem Antrag die Stadt beauftragen, eine Alternative für den Bolzplatz zu schaffen und hat dabei Flächen an der Förderstedter Straße im Blick.

Oberbürgermeister gesprächsbereit

Die Stadt hat eine andere Alternative entwickelt. So soll die Grünfläche zwischen den Wohnblöcken Friedensring 28 bis 30a und der Klein- gartenanlage „Nord-Ost“ genutzt werden, um dort einen neuen Bolzplatz zu bauen. So steht es auch in der Beschlussvorlage. Weil Pkw-Stellplätze durch die geplante Bebauung mit Einfamilienhäusern samt Zufahrtsstraße reduziert werden, sollen zwischen den Blöcken 30b bis 31b und der Kleingartenanlage neue Parkplätze gebaut werden.

„Das sind für uns aber keine Optionen“, sagt Monika Fricke. Der Charme bei der jetzigen Spielfläche wäre, dass sowohl der Spielplatz als auch der Bolzplatz von beiden Seiten einsehbar wären. „Es gab vor 15 Jahren schon einmal den Plan, die Fläche wegzunehmen. Da gab es eine Bürgerstunde im Salzlandtheater und die Pläne wurden aufgegeben“, erzählt Fricke.

Stadtrat Witte hat die Bürger nun vor Ort eingeladen, die Ausschüsse und den Stadtrat im öffentlichen Teil zu besuchen und ihr Anliegen anzusprechen.

Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) sagt zu den Protesten: „Ich habe den Bürgerwillen im Blick. Dieser muss ernst genommen werden und in die Entscheidungsfindung einfließen“, sagt er. Im Moment habe er den Auftrag gehabt, Verhandlungen zu führen. In Stein gemeißelt wäre aber nichts. Auch bei Diskussionen um Alternativen – sollte der Stadtrat die Pläne durchwinken – steht er parat. „Ich bin für alles offen“, so Wagner.