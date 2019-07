Eine Kerze gegen den alltäglichen Hass in der analogen und digitalen Welt: Das wünschen sich nicht nur Bürgermeister, sondern auch viele andere Vertreter des öffentlichen Lebens. Foto: Swen Pförtner/dpa

Bedrohungen, Lügen und Respektlosigkeiten sind an der Tagesordnung. Davon berichten die Ober- und Bürgermeister im Altkreis Staßfurt.

Staßfurt/Hecklingen/Egeln l Der Ton ist inzwischen deutlich rauer geworden. Die Gruppendynamik in den sozialen Medien und die Halbanonymität lassen bei manchen Mitmenschen jede frühkindliche Erziehung abgleiten. Wie musste ein Bürgermeister einer Kommune im Salzlandkreis, der an dieser Stelle nicht genannt werden soll, erst dieser Tage in einer geschlossenen Chat-Gruppe lesen: „ne junge alte die er fett gemacht hat und von nix n Plan“.

Solche grenzwertigen Beleidigungen gehören (leider) längst zum Alltag von Ober- und Bürgermeistern der Region. Sie lösen bei Menschen, die nicht im Schnelldurchlauf durch die Kinderstube gejagt wurden, nur ein ungläubiges Kopfschütteln aus. Viele Amtsträger haben auf verbale Stänkereien inzwischen ein so dickes Fell entwickelt, dass sie eingangs geschilderte Kränkungen mit einem angespannten Lächeln abtun.

Doch was passiert, wenn es nicht bei Beschimpfungen, Beleidigungen und verbalen Angriffen bleibt? Deutschlandweit gibt es Beispiele: Gewaltattacken auf Wolfgang Schäuble (CDU), Oscar Lafontaine (SPD, dann Linke), Kölns Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker, SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering, Tortenwürfe auf Joschka Fischer (Grüne) und auf Sahra Wagenknecht (Linke).

Schrofferer Ton

Köln, Berlin und andere Orte sind so weit nicht weg von Staßfurt, Hecklingen und Egeln. Bei einer Umfrage der Volksstimme bei Amtsträgern wird eine Tendenz erkennbar: Der Ton ist rauer und schroffer geworden. Das bestätigen Bürgermeister im Altkreis Staßfurt. Wobei Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) das freundlich umschreibt. „Die Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren verändert“, sagt er. „Die Ausstrahlung und das Selbstbewusstsein der Menschen haben sich verändert. Sie nehmen sich das Recht heraus, sich zu jeglichen Themen zu äußern und nur das eigene Wort hat dabei Wert.“

Ärgerlich ist dabei die Meckerkultur, die sich auch in den sozialen Netzwerken breit macht. Auch auf dem Facebook-Auftritt der Stadt Staßfurt. „Da werden viele negative Botschaften von Usern verbreitet, damit werden Stimmungsbilder erzeugt“, sagt Julia Föckler, Referentin des Oberbürgermeisters. „Dieser Kommunikationshype verbreitert sich, es wird das Haar in der Suppe gesucht.“

Was dagegen getan werden kann? „Sachlich bleiben, die Emotionen herausnehmen. Jeder sollte sich selbst an die Nase fassen und andere nur so behandeln, wie er selbst behandelt werden will“, sagt Wagner. Seine Mitarbeiter seien angehalten, immer freundlich zu bleiben. Das gehöre zum Service dazu. Wagner selbst hat noch keine persönlichen Drohbriefe oder Anfeindungen bekommen. Da ist er natürlich froh drüber.

Buhmann für alle

Uwe Epperlein (WGH), Bürgermeister der Stadt Hecklingen, beklagt vor allem den Umgang unter Politikern. „Der Ton ist im Allgemeinen sehr, sehr rauh. Das ist manchmal unverschämt, wenn die Angriffe ins Persönliche gehen. Der Ton macht die Musik“, sagt er. Er habe dann im Stadtrat auch schon mal zu hören bekommen, ob er zu blöd zum Arbeiten sei. „Und im Vieraugengespräch sind das dann ganz andere Menschen.“

Als Bürgermeister sei Epperlein aber allgemein der Buhmann für viele. „Ich stelle eine allgemeine Unzufriedenheit fest. Dabei ist das Meckern auf hohem Niveau. Wir haben im Vergleich mit anderen Ländern einen guten Lebensstandard.“ Wie Epperlein, der selbst auch noch nicht persönlich bedroht wurde, mit den Meckerern umgeht? „Ich versuche es nicht persönlich zu nehmen“, sagt er. So einfach ist das. Und gerade von Bürgern bekomme er auch mal Lob für seine Arbeit. Das baue auf. Und lässt so manchen verbalen Entgleiser auch vergessen.

Eine Missachtung und Geringschätzung seines Amts stellt zunehmend Reinhard Luckner (UWGE) fest, der erst am 26. Mai erneut zum Bürgermeister von Egeln gewählt wurde. „Das Amt wird nicht geachtet, es gibt nur Forderungen. Über die Jahre ist es schlimmer geworden. Früher hat man sich gegenseitig geholfen. Heute ist man neidisch. Jeder ist sich selbst der Nächste.“

Und gerade im Wahlkampf gab es bedauerliche Vorfälle. „Da wurden Lügen verbreitet über mich“, sagt Luckner. So solle er eine Freundin bei der Stadt angestellt und ihr einen Job zugeschoben haben. „Stimmt natürlich nicht“, sagt Luckner. Bei einem Treffen zu einem Buch über Egeln in privater Runde wurde Essen aufgetischt, das der Bürgermeister bezahlen wollte. „Da hieß es, er wolle kein Geld. Danach wurde über mich erzählt, ich hätte das Essen nicht bezahlt.“ Gegen diese und andere Anschuldigungen wollte Luckner sogar schon gerichtlich vorgehen. „Ich habe das aber nicht weiter verfolgt.“ Auch weil die Erfolgschancen schlecht standen. Was Luckner zudem feststellt: „Die Beleidigungen gehen immer hinten herum.“ Offen ins Gesicht kommt die Kritik so gut wie nie.

Bei Peter Rotter (CDU), Ortsbürgermeister von Förderstedt, ging es einst sogar so weit, dass sein Haus beschmiert wurde. Gerade zu der Zeit, als Rotter auch im Landtag saß, war der Druck groß von außen. „Es hat sich im Umgang miteinander ganz dramatisch etwas verändert“, sagt er. „Früher war Ratsherr ein angesehenes und anstrebenswertes Amt. Jetzt gibt es mangelnden Respekt. Gerade im Internet gibt es eine Verrohung der Sitten.“ Mitglieder der Feuerwehren berichten ihm zum Beispiel auch, dass sie bei Einsätzen beleidigt und angepöbelt werden. Bademeister am Albertinesee werden mit ihren Ansagen nicht mehr ernst genommen. „Das ist bedenklich“, so Rotter. Persönliche Drohanrufe hat er noch nicht bekommen. Aber für ihn gibt es eine ganz klare Grenze. „Wenn es ins Familiäre geht, wird die rote Linie überschritten“, sagt er.