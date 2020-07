Den Albertinesee Üllnitz durchziehen neue Grenzbojen.

Üllnitz l Es ist schon eine Weile gutes Sommerwetter, seit sich ein Leser aus Üllnitz am Redaktionstelefon wunderte. Warum wurden Bojen in den Albertinesee Üllnitz gesetzt? Warum darf man jetzt nur noch bis zu diesen Bojen schwimmen? Wie wird das begründet? Ein wenig Ärger schwang auch mit bei dem Naturbad-Fan, immerhin mussten im See schon einiges an maroder Ausstattung wegen Gefahr entfernt werden. Und jetzt dürfe man nicht mal mehr den ganzen See durchschwimmen.

Die Staßfurter Stadtverwaltung gibt die Antwort. „Ein Teil des Gewässers ist wiederholt bei Hochstand des vorhandenen Schilfbewuchses durch die Beschäftigten der Wasseraufsicht nicht einsehbar, so dass hier aus Sicherheitsgründen Bojen gesetzt worden“, teilt Ines Kunert von der Stadt mit. Der Rettungsschwimmer kann also bestimmte Bereiche nicht einsehen, deswegen soll dort kein Badegast hinschwimmen.

Noch ein Grund ist laut Verwaltungsmitarbeiterin Ines Kunert: „Ein weiterer Teil des Gewässers befindet sich im privaten Eigentum und ist somit nicht Bestandteil der öffentlichen Einrichtung Albertinesee.“ Das Naturbad gehört der Stadt und wird von ihr betrieben, offenbar ist der Teil gegenüber vom Strand Privatbesitz.

Das Abgrenzen vom privaten Bereich konnte man jetzt in Zusammenhang mit den neuen Bojen verbinden und beides auf einmal umsetzen.