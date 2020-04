Ein Traktor mit Egge rollt an: 1500 Quadratmeter Fläche wurden für den neuen Rasen vorbereitet. Foto: Martin Zimmermann

Der Schneidlinger Park wird zu einem zentralen Ort der Begegnung im Grünen. Er soll Spaziergänger und Ausflügler zum Verweilen einladen.

Schneidlingen l Nach einer groß angelegten Saubermachaktion „Hark the Park“ im vergangenen Jahr packten Einwohner im kleinen Rahmen jetzt wieder mit an, damit die Grünanlage im Herzen des Dorfes weiter entwickelt wird. Ortsbürgermeister Martin Zimmermann (SPD) berichtet, dass eine große Spiel- und Sonnenwiese entstehen soll. „Dadurch, dass der Winter sehr mild war, konnte Michael Heine den Boden in den letzten Monaten komplett von Efeu befreien. Somit war es uns nun endlich auch möglich, das Erdreich für den Rasen vorzubereiten.“

Der Schneidlinger Landwirt Mario Schwarz unterstützte die Maßnahme mit 50 Kilogramm Grassaat und einem Traktor mit Kreisel-Egge. Zimmermann berichtet: „Nachdem der Boden aufgelockert wurde, konnte die Saat für den Rasen mit der Hand auf etwa 1500 Quadratmeter ausgestreut und eingeharkt werden.“ Geplant sei, dass die Saat mit einer kleinen Walze, die der Sportverein Fortuna Schneidlingen noch zur Verfügung stellen will, angedrückt wird. „Dann muss es nur noch etwas Regen und Sonnenschein geben, damit schon bald Kinder dort spielen können“, ist er zuversichtlich.

Außerdem kündigt er an, dass in den nächsten Tagen zwei weitere Bänke im Park entlang der neuen Wiese aufgestellt werden.

Bilder Die ersten Nistkästen für Vögel sind angebracht: Am Parkeingang bei der Brücke wurden Bodendecker und verschiedene Hibiskusarten gepflanzt, die...



Landwirt Mario Schwarz unterstützt die Aktion mit 50 Kilogramm Saat: Die Körner wurden auf dem Boden ausgestreut und eingeharkt. Foto: Martin Zimmermann



Mehr Ideen erwünscht

Angekündigt war auch der Bau einer BMX-Strecke für Kinder und Jugendliche. „Als Information für alle, die sehnsüchtig darauf warten, sei gesagt, die Bauarbeiten beginnen in den nächsten Wochen“, gibt der Ortschef einen Ausblick, was weiter vorgesehen ist.

Er und die anderen Mitstreiter sind für Ideen aus der Bevölkerung offen. „Jeder kann sich trauen, vorbei zu kommen“, sagt Mario Schwarz. Er hat die Aktion sehr gern unterstützt und findet es gut, dass der Park wieder flott gemacht wird. Denn Schneidlingen fehle bisher ein solcher vor allem zentraler Ort der Begegnung, meint er. Jetzt müsse es darum gehen, das Vorhaben kontinuierlich fortzuführen, so Mario Schwarz. Der Park biete viel Potenzial. Der Ortsbürgermeister habe den richtigen Weg eingeschlagen, das Vorhandene zu nutzen, findet er. Mario Schwarz kommt wieder darauf zu sprechen, dass jeder Bürger eingeladen ist, Ideen einzubringen und Anregungen zu geben. Je mehr Leute sich finden, desto besser werde das Ergebnis, ist er überzeugt.

Der Verein „Hecklingen gemeinsam Zukunft gestalten“ ruft auf seiner Facebook-Seite zum Mitmachen auf. „Falls jemand Interesse hat und uns aktiv unterstützen möchte, bitte einfach eine WhatsApp-Nachricht an unsere Vereinsnummer: (01 52) 58 95 15 84“, heißt es dort.