Absurde Züge nimmt das Verfahren um den Park Hohenerxleben an. Das könnte richtig teuer werden.

Hohenerxleben l Der Park Hohenerxleben soll von Gestrüpp und Wildwuchs befreit werden, um lichte Alleen, Wege, Teich und Sichtachsen herzustellen. Eine herrschaftliche Parkanlage zum Spazieren und Schauen soll wie in Wörlitz entstehen. Aber die Behörden fordern für das Entfernen der wilden Bäume und Sträucher von der Stadt viel.

Nachdem eineinhalb Jahre unklar war, welche Behörde der Stadt Staßfurt die neue Parkgestaltung genehmigt, ist man sich jetzt einig: Der Park Hohenerxleben, der landläufig so genannt wird, ist ein Wald. „Zwischen der unteren Forstbehörde und der unteren Naturschutzbehörde besteht Einvernehmen hinsichtlich der Einordnung der gegenständlichen Fläche in die Kategorie Wald. Diese ergibt sich aus dem Landeswaldgesetz“, erklärt Marianne Bothe, Sprecherin des Salzlandkreises.

Ersatz gefordert

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, das in den Fall auch involviert ist, erklärt, dass „grundsätzlich jede mit Waldbäumen bestockte Grundfläche als Wald“ gilt, so Behördensprecherin Denise Vopel. Dabei ist es egal, ob das Areal um 1900 einst als geordneter Park angelegt wurde. Das Landeswaldgesetz sieht vor, dass beim Fällen und Roden von Bäumen – auch wenn der Wildwuchs in Hohenerxleben nie gewollt war – Ersatzmaßnahmen zu leisten sind. In der Regel müssen die Verantwortlichen „Ersatzaufforstungen bisher nicht mit Wald bestockter Flächen“ leisten, zum „Ausgleich der verlorengehenden Waldfläche“ und zum „qualitativen Ausgleich der durch die Waldumwandlung beeinträchtigten oder verlorengehenden waldtypischen Schutz- und Erholungsfunktionen“, so Sprecherin Vopel.

2016 hatte die Stadt Staßfurt die Hohenerxlebener erstmals über die Ideen zum Park informiert, Ende 2017 wollte man im Park schon beginnen. 400 Bäume hatte eine beauftragte Architektin damals auf dem 17 Hektar großen Areal gezählt, von denen der Großteil abgeholzt und später dann anderswo ersetzt werden müssen.

Bis heute geht die Stadt davon aus, dass sie Ersatzpflanzungen für den verloren gegangenen Wald nach der Sanierung „in Größenordnungen“ leisten muss, so Anke Michaelis-Knakowski, zuständig bei der Stadt für Planung, Umwelt und Liegenschaften.

Unklare Fragen

Wie viele neue Bäume und Sträucher gepflanzt werden sollen, ist heute noch unklar. „Zu Art und Umfang der erforderlichen Ersatzpflanzungen können bis jetzt keine abschließenden Aussagen getroffen werden“, erklärt ein anderer Sprecher des Salzlandkreises. Die „Planungsunterlagen hierzu werden zur Zeit im Salzlandkreis und in der unteren Forstbehörde geprüft.“

Ende 2017 stritten sich noch die Denkmalschutzbehörde und Forstbehörde. Erstere sagte, der Park sei ein Park, letztere meinte, der Park sei ein Wald.

„Wir stecken jetzt im Genehmigungsverfahren fest“, erklärte Anke Michaelis-Knakowski. Für Verwunderungen sorgte das Prozedere auch im Bauausschuss des Staßfurter Stadtrats. Hartmut Wiest (UWG Salzland/AfD) fragte, wie das denn beim Wörlitzer Park gehandhabt wurde. Jedoch kann dieser nicht als Beispiel dienen, denn er wurde bis heute als Parkanlage gepflegt und kultiviert und ist nicht zum Wald verwuchert.

Problem zieht Kreise

Offenbar ist es doch relativ selten, dass ein verwucherter Wald wieder zum Park freigeschlagen werden soll. Der Salzlandkreis teilt mit, dass das Thema bis auf Landesebene seine Kreise zieht. „Es bedarf grundsätzlicher Klärungen und die Akteure in Sachsen-Anhalt befinden sich dazu in der Abstimmung“, so die Salzlandkreis-Sprecherin. „Die Problematik Wald/Park/Denkmal ist auf Bundes- und Landesebene ein äußerst differenziert zu betrachtendes Thema.“

Die Stadt Staßfurt befindet sich weiterhin in Warteposition, bis die Behörden endlich ihren „Stempel“ zur Genehmigung auf die Park-Planungen setzen. Die Unterlagen und Entwürfe hat die Stadt seit langem fertig. Das Geld dafür (343 000 Euro in 2019 und der Rest der insgesamt 1,1 Millionen Euro im Folgejahr) ist erst einmal mit einem Fragezeichen, unter Vorbehalt, im Haushalt der Stadt festgeschrieben.

Bis 2020 müssen die 1,1 Millionen Euro Fördermittel ausgegeben werden. „Es wird knapp“, sagt Stadtsprecherin Julia Föckler. Schafft man die enge Zeitschiene nicht, würde die hundertprozentige Förderung – das Land Sachsen-Anhalt zahlt die Parksanierung komplett aus dem Hochwasserfond 2013 – würde das geschenkte Geld verfallen.