Beim Kaffeekränzchen im Pflegeheim „Am Wasserturm“ in Staßfurt erzählen die ältesten Bewohnerinn aus ihrem Alltag und ihrem Leben

Zum heutigen Welttag der älteren Menschen lassen uns die ältesten Damen der Staßfurter Einrichtung an ihren Gedanken teilnehmen.

Ruth Schaudien, hier mit René Wullstein, ist 92 Jahre alt und erzählt gern. Ihre Tochter ist weggezogen, aber sie will in Staßfurt bleiben.

Staßfurt - Zum Kaffeekränzchen mit der Volksstimme ist der Tisch im großen Gemeinschaftsraum des Pflegeheims „Am Wasserturm“ in Staßfurt pünktlich gedeckt. Nach und nach holt Heimleiterin Petra Weihrauch die ältesten Damen an den Tisch. Die meisten sind auf den Rollstuhl angewiesen, eine leidet unter Demenz, eine weitere Dame sieht nicht mehr gut und eine dritte Dame ist sehr still.