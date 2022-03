Bekannte Maler der Region wie Neo Rauch und Werner Tübke sind zu selten im Salzlandkreis zu sehen

In meiner unregelmäßigen Serie „Entdecke deine Heimat“ habe ich vor einer Woche ein neues Kapitel hinzugefügt. Ich war schon in Galerien in Stockholm, Edinburgh, Amsterdam und Berlin. Aber in die sehenswerte Galerie um die Ecke mit einem Maler von Rang hatte ich es bisher nicht geschafft. Neo Rauch ist in Aschersleben aufgewachsen. Seiner Heimatstadt ist er verbunden geblieben. Das zeigt sich in der 2012 eröffneten „Grafikstiftung Neo Rauch“. Der Maler und Grafiker zeigt dort regelmäßig in Ausstellungen neueste Werke. Auch von Künstlerkollegen.