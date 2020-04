Vor dem „Zwergenland“ in Löderburg haben einige Kinder mit ihren Muttis ein großes Kunstwerk am Eingangstor geschaffen. Foto: D. Hempel

"Wir vermissen euch" - mit einer tollen Botschaft haben Kinder und Eltern in Löderburg und Atzendorf die Kita-Erzieher gegrüßt.

Löderburg/Atzendorf (fr) l Mit bunt bemalten Laken grüßen die Kita-Kinder aus Löderburg und Atzendorf ihre Erzieherinnen. Die meisten Kinder werden zurzeit zuhause betreut. Vor dem „Zwergenland“ in Löderburg haben einige Kinder mit ihren Muttis am Wochenende ein großes Kunstwerk am Eingangstor geschaffen. Darauf finden sich Unterschriften der Kinder, kleine Bilder und die Aufschrift „Wir vermissen unseren Kindergarten und unsere Erzieher“.

So ein buntes Laken kann trotz Kontaktverbot gemeinsam bemalt werden, wie aus Atzendorf zu erfahren ist, wo vor der Kita „Spatzennest“ auch so ein netter Gruß zu sehen ist. „Wir haben es in der Atzendorfer Facebookgruppe gepostet“, erklärt Julia Jankowiak, Mutti vom kleinen Kurt. „Eine Mama hat dann die Tischdecke aufgehängt sowie Farbe und einen Beutel für benutzte Handschuhe am Zaun befestigt. Jedes Kind sollte dann einen eigenen Stift mitbringen, damit keine Keime verbreitet werden.“ So kamen am Sonntag an der Kita in Atzendorf viele Kinder mit ihren Eltern einzeln vorbei und verewigten sich. Das Tuch wurde im Laufe des Tages, auch ohne Kontakt, immer voller und bunter.