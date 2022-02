Benachrichtigungen für Bürgermeister-Wahl in Staßfurt werden verschickt

In Staßfurt wird am 20. März gewählt.

Staßfurt - vs

Staßfurt bekommt bald einen neuen Bürgermeister oder behält den amtierenden Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD). Für die Wahl des Bürgermeisters in Staßfurt am 20. März werden demnächst die Wahlbenachrichtigungen versandt.

Wahlleiterin Antje Herwig informiert: „Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 27. Februar 2022 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss zur Sicherung seines Wahlrechtes das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls einen Antrag auf Berechtigung des Wählerverzeichnisses stellen.“ Das Wählerverzeichnis könne in der Zeit vom 28. Februar bis zum 4. März zu den Sprechzeiten im Bürgerservice der Stadt Staßfurt, Steinstraße 38, Haus II, Zimmer 119 eingesehen werden. Die Wahlbenachrichtigungen würden wieder als Wahlbrief im A4-Format versandt werden und nicht mehr im Kartenformat.

Auch eine Briefwahl ist bei dieser Wahl möglich. Bürger könnten dies bei der Stadt Staßfurt mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragen. Eine telefonische Antragstellung sei unzulässig.

Wie auch bereits bei den letzten Wahlen sei es zudem möglich, die Zusendung der Wahlunterlagen per Internet zu beantragen. Das kann ab morgen auf der Internetseite der Stadt Staßfurt unter www.Stassfurt.de/Aktuelles im Bereich Wahlen erfolgen oder durch den auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code. Die Zusendung der Unterlagen wird ab dem 23. Februar veranlasst.

Das Briefwahllokal im Bürgerservice in der Steinstraße 38 ist ab 7. März für die Bürger geöffnet, und dort kann während der Sprechzeiten nach Terminvereinbarung persönlich und vor Ort gewählt werden.

„Da die Sprechstunden nach wie vor nur mit einem 3G-Nachweis und nach Terminvereinbarung möglich sind, sollte vorrangig die Beantragung der Zusendung der Wahlunterlagen durch Ausfüllen der Rückseite des Wahlbriefes erfolgen. Die Wahlunterlagen werden dann zugesandt und können durch Einwurf in einen Briefkasten der Deutschen Post kostenlos zurückgesandt werden“, so Wahlleiterin Herwig. „Außerdem ist das Einwerfen in einen der Briefkästen, welche sich an den Verwaltungsgebäuden befinden, möglich.“

Für die Durchführung der Wahl wurde die Wahlgebietseinteilung der Wahllokale 4 und 5 für zwei Straßen geändert, weil mit der Änderung der Standorte der Wahllokale eine Neueinteilung notwendig wurde. „So wählen die Wähler, die in den Straßen Am Strandbad und Strandbadstraße wohnen, nicht mehr im Wahllokal 4 (Kita Leopoldshaller Spatzennest), sondern im Wahllokal 5 (Salzlandkreis, Bernburger Str. 13)“, teilt Herwig mit.

Die Frist für die Bewerbung als Bürgermeisterin läuft am kommenden Montag, 21. Februar, ab. Neben Amtsinhaber Sven Wagner haben sich bisher René Zok (CDU) und Bianca Görke (Die Linke) als Kandidaten aufstellen lassen. Gewählt wird am 20. März. Eine Stichwahl würde am 3. April stattfinden.