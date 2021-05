Bequemer ins Schwimmbecken in Egeln

Egeln - es ist Ende Mai 2021 und Schwimmmeister Sven Bolte und sein Team sind derzeit dabei, die beiden Becken wie in jedem Jahr vor dem Saisonbeginn nach einer gründlichen Reinigung mit einem neuen blauen Farbanstrich zu versehen.

„Wenn alles gut läuft“, so der technische Mitarbeiter Piere Gautier, „braucht man für das Nichtschwimmer-Becken drei Tage und für das große eine Woche. Bei Regen oder Wind geht es nicht so schnell“. Die stark riechende Farbe tragen er und Sven Bolte auf. „Alleine schafft man das nicht so schnell“, sagte Gautier.

Bereits eingebaut worden ist die neue Treppe im Schwimmerbereich. Sie soll den Senioren und behinderten Menschen einen besseren Zugang zum Becken ermöglichen. Wie der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) sagte, handelte es sich dabei um eine Investition von rund 10?000 Euro, die ausschließlich über Spenden finanziert wurden.

Volleyballplatz muss noch auf Vordermann gebracht werden

„Jetzt fehlt nur noch der Unterschwimmschutz und ein kleines Geländer, das wir hier nicht draufspringen können“, so Stöhr. Angefertigt wurde der barrierefreie Einstieg von einer Wolmirslebener Schlosserei. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen und die Farbe trocken sind, wird neues Badewasser eingelassen.

Bis zur Wiedereröffnung haben Sven Bolte und seine Helfer noch allerhand zu tun. Sie müssen zum Beispiel die Grünanlage herrichten und den Volleyballplatz harken.

„Wir betreiben das Bad mit unserem relativ geringen Aufwand schon seit Jahren. Die Anlage ist ja inzwischen über 60 Jahre alt“, sagte Stöhr. Auf den Termin für die Saisoneröffnung angesprochen, nannte er Mitte Juni. Die Eintrittspreise haben sich nicht verändert. „Die lassen wir auf dem gleichen Niveau wie in den letzten Jahren“, betonte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister. Sie waren zuletzt 2014 und 2018 vom Verbandsgemeinderat geringfügig angehoben worden.

Eintritt bleibt wie im Vorjahr

Für den Sportunterricht der Schulen, Kindertagesstätten und Horte sowie für die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren und die Mitglieder der Kinder- und Jugendwehren der Verbandsgemeinde ist die Benutzung des Bades auch weiterhin kostenlos. Eine 50-prozentige Ermäßigung gibt es weiterhin für Gruppen ab 20 Personen aufwärts und ab 18 Uhr. Bei den Tageskarten bleibt der Eintritt für Kinder von 0 bis 3 Jahre mit 1 Euro und für Schüler, Studenten und Azubis mit 2 Euro unverändert.

Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 16 Jahre zahlen seit 2018 10 Cent mehr und Erwachsene 40 Cent. Jahreskarten kosten für Kinder und Jugendliche 20 Euro, für Studenten und Azubis 30 Euro und für Erwachsene 40 Euro. Kinder von Hartz-IV-Empfängern zahlen für Tages- und Jahreskarten nur die Hälfte. Dafür muss der entsprechende Bescheid vorgezeigt werden.

Waldbad in Egeln soll genutzt werden

„Wenn wir die Eintrittspreise um 20 Cent erhöhen würden, würde uns das finanziell auch nicht mehr retten. Und wir wollen ja, dass möglichst viele Leute die Einrichtung besuchen können und dass der Eintrittspreis nicht abschreckend ist. Wir wollen auch, dass die Kinder hier schwimmen lernen und wenn sie das können, das auch regelmäßig anwenden“, sagte Stöhr.

Auch in diesem Jahr müssen in der Anlage die Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie beachtet und umgesetzt werden. Dabei orientiert man sich in dieser beliebten Freizeiteinrichtung an den Richtwerten der Deutschen Gesellschaft für Bäderpflege. „Die Vorgabe von 15 Quadratmeter pro Person bedeutet bei einer Liegefläche von 3000 Quadratmeter, dass rund 200 Personen das Waldbad gleichzeitig nutzen können“, so Stöhr vor einem Jahr und fügte hinzu: „Das sollte für einen normalen Badetag ausreichen.“

Die Badegäste müssen im Waldbad wie auch schon 2020 den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Meter einhalten, was auf dem weitläufigen Gelände nicht schwer fallen dürfte und einzeln die Toiletten und die Umkleidekabinen benutzen. Was beachtet werden muss, ist ausgeschildert. Neu ist in diesem Jahr, dass sich die Besucher namentlich registrieren lassen müssen.

Zudem müssen sie einen negativen Corona-Test vorweisen oder bescheinigen, dass sie geimpft oder genesen sind, sagte Stöhr. Seinen Worten zufolge ist auch in diesem Jahr wieder das traditionelle Waldbadfest geplant. Es soll am 24. Juli stattfinden. Das hängt von der Corona-Lage und dem Wetter ab. „Das können wir relativ schnell organisieren“, so Stöhr.