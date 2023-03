Die ehemaligen Schachtanlagen in Tarthun, die schon seit rund 100 Jahren nicht mehr bergbaulich genutzt werden, werden von den Experten des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt in regelmäßigen Abständen kontrolliert.

Tarthun - „Die Kontrollbefahrungen der Schachtanlagen in Tarthun erfolgen zurzeit in monatlichen Abständen. Dabei wird am Schacht Brefeld I die Funktionalität der Absperrvorrichtungen am Schachtgebäude sowie der Zustand der Schachtabdeckung überprüft. Am Schacht Brefeld II wird die Schachtabdeckung kontrolliert und der Datenlogger zur Erfassung des Laugenpegels im Grubentiefsten ausgelesen“, teilte Veronika Perlich von der Stabstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) Sachsen-Anhalt auf Anfrage der Volksstimme mit.