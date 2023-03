Bergmännchen-Vertreterinnen in Staßfurt überreichen Brief, der von Kita-Leiterinnen und Bergmannsverein unterschrieben ist.

Staßfurt - Seit dreieinhalb Jahren steht das große Gebäude in der Schlachthofstraße in Staßfurt leer. Seit dreieinhalb Jahren hat die Kita „Bergmännchen“ keine Heimat mehr. Die Kinder der Einrichtung sind seitdem mit in den Räumlichkeiten der Kita „Sandmännchen“ in der Sülzestraße untergebracht.