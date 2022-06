Wer zuletzt in den nächtlichen Himmel über Aschersleben blickte, der konnte mit etwas Glück ein besonderes Spektakel erleben: silbrig schimmernde Leuchtwolken. Das Phänomen ist selten, aber erklärbar.

Aschersleben/MZ - Es war purer Zufall, dass Robert Malecha sie entdeckte: mysteriöse, silbrig schimmernde Leuchtwolken über Aschersleben. Ein himmlisches Spektakel, das es nicht allzu oft und auch nur mitten in der Nacht zu sehen gibt. Und das noch viel seltener fotografisch festgehalten wird. „Denn viele Leute wissen gar nicht, was sie da überhaupt sehen“, ist sich Malecha sicher, der in Aschersleben der Vorsitzende der Sternfreunde ist.