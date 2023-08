Die Politik in der Stadt Egeln konnte sich in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse nicht dazu durchringen, dem Stadtrat die Beteiligung am Neubau der Brücken des Wirtschaftsweges entlang der B 81 zu empfehlen. Warum die Ausschussmitglieder mit einer Entscheidung lieber noch warten wollen.

Zu den Brücken auf der Ortsumgehung der B 180 und 81 in Egeln, die das Land in Zusammenarbeit mit der Stadt erneuern will, gehört auch dieses Bauwerk.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Egeln - Das Land will die Brückenbauwerke der B 81 über die Ehle und die Mühlenbode in Egeln erneuern, denn sie befinden sich in einem unzureichenden Zustand und müssen saniert werden. Das soll laut Bauamt der Verbandsgemeinde in den Jahren 2023 bis 2026 erfolgen. Der Stadt Egeln wurde eine Beteiligung an den Baukosten vorgeschlagen, da die Brücken ein Gesamtbauwerk mit den Wirtschaftswegbrücken darstellen, die der Kommune gehören.