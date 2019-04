Senioren sind das Hauptziel von Trickbetrügern. In Hecklingen haben sich ältere Bürger über ihre Erfahrungen mit den Ganoven ausgetauscht.

Hecklingen l Wenn das Telefon klingelt und sich jemand als Verwandter ausgibt, der er eigentlich nicht ist, weil er es auf die Gutgläubigkeit älterer Menschen und vor allem ihr Geld abgesehen hat, werden einige Senioren in Hecklingen sofort auflegen. Jedenfalls all jene, die an einem Treffen des Seniorenbeirates teilgenommen haben, das kürzlich stattgefunden hat.

Die Männer und Frauen nutzten die Zusammenkunft, sich auszutauschen und über dies und das zum Thema „die Methoden der Ganoven“ zu plaudern.

Wer hat welche Erfahrungen gemacht und kann worüber berichten, wenn es um Trickbetrüger geht? Die Leute schilderten, welche Maschen sie schon kennen.

Ungewolltes Zeitungsabo

Herbert Wissner kann sich erinnern, dass er vor Jahren einmal ungewollt ein Zeitungsabo abgeschlossen hat, das er dann aber schnell wieder kündigen konnte. Ansonsten sei ihm zum Glück nichts weiter passiert, eben weil er vorsichtig sei. Man höre ja immer so viel, meint der Hecklinger. Daher passe er auf, sagt er. Das macht ein weiteres Ehepaar aus Hecklingen ähnlich. Der Mann und die Frau berichten, dass kürzlich Bettler in ihrer Straße mit Einfamilienhäusern unterwegs gewesen sein sollen. Sie hätten geklingelt, da wisse man auch gar nicht so richtig, wie man sich verhalten soll, meinte die Frau.

„Auf keinen Fall in die Wohnung lassen“, kann Polizeihauptkommissar Mathias Bönisch dazu sagen. Die Volksstimme hat mit dem Regionalbereichsbeamten gesprochen und gefragt, wie sich Senioren schützen können. Dazu schildert er die Masche der Betrüger, wenn sie jemanden direkt zu Hause ansprechen. Meist täusche jemand vor, in einer Notlage zu sein. Entweder sage er, sein Auto sei liegen geblieben oder er meine, ihm gehe es nicht gut und er müsste dringend telefonieren. „Hat er erst einen Schritt in die Wohnung getan, ist es zu spät“, weiß Bönisch. Dann hätten die Gauner sofort im Blick, wo sie Wertgegenstände einstecken oder Bargeld stehlen, ohne, dass es der Geschädigte sofort bemerke. Das gehe ganz schnell. Das seien dann meist Profis, die genau wüssten, wie sie das anstellen, etwa mit Hilfe eines Ablenkungsmanövers. „Daher lautet unser Appell immer wieder: Niemals öffnen und keine Fremden hereinlassen!“

Und noch einen Hinweis gibt Bönisch, wenn er über das Thema Trickbetrug am Telefon redet. Denn er weiß, wie die Leute hier über den Tisch gezogen werden. Meist werde vorgelogen, dass der Angerufene Gewinner eines Preisausschreibens sei. „Das einzige Ziel besteht hier, an die Kontodaten zu kommen, um Schindluder damit zu treiben“, klärt der Polizist auf.

Sein Wissen zum Schutz gibt er regelmäßig mit seinen Kollegen an Senioren weiter, wenn sie sich treffen.

Tipps gute Sache

In Hecklingen sind die Leute interessiert. „Es ist gut, viel darüber zu erfahren“, sagt der Vorsitzende vom Sozialverband der Ortsgruppe Ernst Meyer. Denn gerade ältere Bürger seien die Zielgruppe der Ganoven. „Es ist ja so, dass sie gerade denken, dass sie uns abzocken können“, denkt Meyer. Hilfreiche Tipps zu erhalten, sei auf jeden Fall eine gute Sache. Meyer hofft, dass auch weiterhin in Hecklingen Infoveranstaltungen zu diesem Thema organisiert werden.

Leider musste ein Referent der Polizei kürzlich kurzfristig absagen, als der Seniorenbeirat dazu einen Termin organisiert hatte. Die Vorsitzende des Gremiums Heidi Hoffmann sagte aber, dass die Veranstaltungsreihe auf jeden Fall beibehalten werden soll. Sie improvisierte vor vielen Gästen und informierte, was sie den älteren Bürgern raten kann. „Vorsichtig sollte man auf jeden Fall sein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und ein gewisses Maß an Misstrauen ist immer gut.“

Auf jeden Fall sollte sich niemand auf Diskussionen einlassen und immer jemanden dazu holen, den er kennt, ob Verwandte, Freunde oder Bekannte. „Im Zweifel das Gespräch sofort beenden.“ Mathias Bönisch, der als Regionalbereichsbeamter für die Bürger in der Egelner Mulde Ansprechpartner ist und früher von Groß Börnecke aus die Stadt Hecklingen betreute, sagte, dass es Zeiten gab, dass sich fast jeden zweiten Tag ältere Leute bei ihm meldeten, die von Trickbetrügern berichteten und Anzeige erstatteten. „Im Moment ist es aber zum Glück ruhiger geworden.“ Vielleicht liege das auch daran, dass öffentlichkeitswirksam mehr Leute informiert wurden, die jetzt sensibilisiert sind, weil sie wissen, wie ihnen das Geld aus der Tasche gelockt werden soll.

Auch in Egelner Mulde finden regelmäßig Infoveranstaltung zu dem Thema mit den Regionalbereichsbeamten statt, die sich speziell an Senioren richten, sagte Bönisch.