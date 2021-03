Falsche Polizisten erbeuten Bargeld in Bernburg

Bernburg (vs) l Dreiste Kriminelle haben am Freitag in Bernburg zugeschlagen. Ihr Opfer: eine 74-jährige Seniorin. Ihre Beute: eine erhebliche Summe Bargeld.



Gegen 17.45 Uhr sprachen zwei Unbekannte, mit schwarzen Anzügen bekleidet, die Rentnerin vor einem Mehrfamilienhaus vor dem Nienburger Tor in Bernburg an. Sie gaben sich als Polizisten aus und gaukelten vor, in der Wohnung der Senioren sei eingebrochen worden. In der Wohnung gab sie Bargeldverstecke bekannt – das Geld war futsch.



„Die Polizei wird weder zu Ihnen nach Hause kommen, um Ihnen mitzuteilen, dass eingebrochen wurde, noch nachfragen, ob und wo Sie Wertsachen in Ihrem Heim lagern“, wies Thomas Priepke vom Revier Salzlandkreis hin. Im Zweifelsfalle solle man immer den Notruf wählen und Unbekannte auf keinen Fall in die Wohnung lassen. Diese können draußen, vor der Türe auf weitere Weisungen warten.