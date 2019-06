Ein Betrüger wollte als falscher Polizist bei einer Rentnerin in Mehringen Schmuck und Bargeld ergaunern.

Staßfurt/Mehringen l Vor dem Auftreten eines Betrügers, der sich als Polizist ausgibt, warnt die Polizei im Salzlandkreis. Am Donnerstagmittag versuchte ein Unbekannter, durch einen Anruf bei einer 85-jährigen Frau im Aschersleber Ortsteil Mehringen Hinweise zu Schmuck und Bargeld im Haus zu erlangen. Er hatte sich als Kriminalpolizist ausgegeben. Er erklärte, dass man einen Rucksack mit Schmuck gefunden habe. Die anschließende Befragung habe über einige Umwege dazu geführt, dass die Frau angeben sollte, ob Bargeld und Schmuck im Haus sind.

Die Rentnerin ließ sich nicht hinters Licht führen. Sie „reagierte vorbildlich und fragte mehrfach nach dem Namen des Anrufers“, erläuterte Polizeisprecher Marco Kopitz. Daraufhin legte der Mann schließlich auf. Anschließend informierte sie ihren Sohn. Dieser schaltete die Polizei ein.

Das Polizeirevier rät zur Vorsicht. „Wir nehmen ihre Wertsachen nicht in Verwahrung, um sie vor Diebstahl zu schützen“, erklärte Kopitz. „Wir beraten Bürger gern in Sachen Sicherheit, aber dazu müssen Sie uns kontaktieren und nicht wir die Bürger.“ In solchen Fällen sei es ratsam, einfach aufzulegen. Zuvor sollten natürlich keinerlei Aussagen zum Vermögen gegenüber dem Anrufer getroffen werden.