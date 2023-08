Der Bläserchor des Kirchenkreises Egeln ist musikalisch in der Region unterwegs, jetzt auch in Glöthe.

Im Kirchgarten in Glöthe war am Dienstag erstmals der Bläserchor vom Kirchenkreis Egeln zu Gast.

Glöthe - Glöthe ist kein sehr großer Ort. Knapp 550 Einwohner zählt das Bördedörfchen. Wenn also im ganzen Ort etwas zu hören ist, dann ist das vermutlich nicht außerordentlich schwer. Alltäglich ist es aber auch nicht. „Der Klang war wunderbar. Das halbe Dorf hat es mitbekommen“, sagt Heike Schattschneider aus Glöthe also freudig, wenn sie über den musikalischen Dienstagnachmittag spricht.

Der Bläserchor des Kirchenkreises Egeln war im Kirchgarten in Glöthe zu Gast und hat für Klänge gesorgt, die eben besonders sind. Und in der Stille im Dorf eben besonders gut zu hören sind. „Kultur uff’m Land? Kloar“, hieß es in der Überschrift zur Einladung. Dialekttöne wirken gleich viel freundlicher.

20 Musiker haben nach Glöthe gefunden

„Bläserchor on Sommertour“, heißt es schon seit einigen Jahren. In der gesamten Region sind und waren die Musiker unterwegs. In Brumby, Biere, Welsleben, Schönebeck, Pömmelte, Glinde, Eggersdorf, Eickendorf und nun eben auch in Glöthe. Geleitet wird der Chor von Carsten Miseler. „Carsten Miseler ist unser Kreiskantor (Kirchenkreis Egeln) und ist sehr rege, um uns (die großen und kleinen Gemeinden der evangelisch-lutherischen Kirche) in unseren Bemühungen zu unterstützen“, freut sich Heike Schattschneider von der Gemeinde in Glöthe. „Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr erstmalig auf der Sommertour mit dabei sein konnten. Die Mitwirkenden kommen aus Schönebeck und Umgebung. Und klar – wenn sie auftreten, wird das Publikum mit eingebunden. Zwanzig Musiker haben zu uns gefunden – eben so viele Zuhörer. So verbrachten wir 40 kurzweilige Minuten in unserem schönen Garten der Sankt Georg Kirche. Wir hoffen sehr, dass dieser Besuch uns bald wieder beehrt.“ Oder ein schnelleres und eindrücklicheres Fazit? „Es war Bombe“, wie Schattschneider sagt. Gute Dinge müssen eben auch klar benannt werden.

Wie Schattschneider mitteilt, plant die Kirchengemeinde weitere Veranstaltungen. Am 10. September ist die Kirche in Glöthe beim Tag des offenen Denkmals dabei. Unter anderem ist eine Fotoausstellung zum Thema „Leben in der Wüste - im Land der Tuareg“ zu besichtigen. Am Abend treten dann die Donkosaken auf. „Die Gäste können auch gerne auf unser Angebot an Erfrischungen zurückgreifen“, so Schattschneider.