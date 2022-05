Bleibt die Hamsterstraße in Staßfurt holprig?

Langsam fahren! Die Hamsterstraße in Staßfurt bleibt ein Sorgenkind. Aber eines, das die Stadt an den Kreis abgegeben hat. Doch wird der in die Huckelpiste investieren?

Ihr Zustand ist immer noch eher desolat als gut. Dennoch ist die Hamsterstraße in Staßfurt mit Beginn des Jahres zur Kreisstraße hochgestuft worden.

Staßfurt - Gut drei Monate ist es her, als es heiß herging im Kreistag. Die Übergabe der Hamsterstraße von der Stadt Staßfurt an den Kreis sorgte für Diskussionen unter den Kommunalpolitikern. Die Meinungen über den Zustand hätten unterschiedlicher kaum sein können. Die einen nannten die Huckelpiste gut, die anderen desolat. Doch wie ist die Situation wirklich?

Es dauert keine halbe Minute, um sie mit dem Auto zu durchqueren. Und auch auf dem Fußweg keine drei Minuten. Die Hamsterstraße in Staßfurt ist gerade einmal 254 Meter lang. Seit Anfang dieses Jahres ist sie nicht mehr in städtischer Hand. Der Salzlandkreis hat sie zum 1. Januar übernommen.

Eine Entscheidung, die der Kreistag Anfang Oktober vergangenen Jahres mehrheitlich getroffen hatte. Und eine, die im Nachgang für Diskussionen gesorgt hatte. Weil die Staßfurter Kreistagsmitglieder nichts zum Zustand offenbarten und erst nach dem Beschluss erleichtert waren, die Hamsterstraße los zu sein. Der dem Kreis gegenüber bekundete gute Zustand sei eben nicht vorhanden. Desolat statt gut? Einige Abgeordnete waren richtig sauer. Und so war es an der Stadt Staßfurt, bis zur Übernahme der Baulast noch etwas am Zustand zu ändern.

Wenige Tage nach der Kreistagsdebatte hatte Staßfurts Fachbereichsleiter Wolfgang Kaufmann im Bauausschuss erklärt, dass die Stadt bis Jahresende noch ein paar Löcher gestopft werden sollten. Mehr als Flickschusterei ist dabei allerdings nicht herausgekommen. Die größten Löcher sind inzwischen verschwunden. Wirklich gut ist der Zustand der Straße, die nun zur Kreisstraße K 1303 gehört, aber immer noch nicht.

Schon während der Kreistagssitzung im Oktober hatte Fachbereichsleiter Thomas Michling erklärt, dass auch der Kreis in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht vorhabe, auf dem kurzen Stück Einbahnstraße, beginnend an der Löderburger Straße bis Einmündung Prinzenberg, Sanierungsarbeiten vornehmen zu wollen. Er machte aber auch deutlich, dass der Kreis lediglich einer Anordnung des Landesverwaltungsamtes zuvorgekommen sei. Ist doch die Einbahnstraße in die entgegengesetzte Richtung, die Löderburger Straße, auch Teil der Kreisstraße und habe die gleiche Bedeutung, die eben über den innerörtlichen Verkehr hinausgehe.