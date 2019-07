Das Projekt "Hohenerxleben blüht auf" setzt immer wieder neue Akzente. Nun gibt es ein Insektenhotel und eine neue Blühfläche.

Hohenerxleben l Einen Meter nahm Judith Doberstein aus dem Hintergrund noch Anlauf, dann sprang sie nach vorn auf ihre neue Blühwiese und streckte ihren Strahlekopf den bunten Blumen entgegen. „Zwei Schmetterlinge“, rief sie, drehte sich um und lachte. Das wirkt alles in allem doch recht kindlich, aber die Freude über die gerade erfolgte Entdeckung hatte die Hohenerxlebenerin eben ein bisschen überrumpelt. Bei aller Sympathie: Das war verständlich.

In Hohenerxleben ist Doberstein Mitglied der selbst betitelten „Blümchen-Gruppe“. „Hohenerxleben blüht auf“, haben sich eine Handvoll Bürger als Motto auf die Fahnen geschrieben und in kompletter Eigeninitiative und ohne finanzielle Unterstützung versuchen die Naturfreunde, ihr kleines Dörfchen Schritt für Schritt hübscher zu machen und eine grünere Lunge einzupflanzen.

An der Ecke Kastanienallee/Kreisstraße, die die Einheimischen nur liebevoll „Bermudadreieck“ nennen und eine der wichtigsten Ecken im Ort ist, ist es bunt und es wird immer bunter. Malven, Sonnenblumen, verschiedene Arten Mohn, Jungfer im Grünen, Borretsch, Ringelblumen, Eisenkraut, Cosmea, Kornblumen, Strohblumen und Glockenblume und einige mehr gedeihen munter vor sich hin. Die Idee kam 2018 auf, die alte „Dreck-ecke“ umzugestalten. Der Boden wurde im Frühjahr 2019 umgebrochen und umgepflügt. Danach kamen die Samen für etwa 150 Stauden drauf. Bei der Blumenauswahl hatte sich Angela Kircher eingebracht, die das botanische Fachwissen mitbrachte und eben wusste, was pflegeleicht ist und was auch passt und schön aussieht.

Bilder An der Ecke Kastanienallee/Kreisstraße weist ein Schild auf die neu gestaltete Blühfläche hin. Foto: Enrico Joo



Insektenzuwanderung

Die Fläche am „Bermudadreieck“ ist schon die dritte, die seit 2017 umgestaltet wurde. 4000 Blumenzwiebeln wurden schon Ende 2017 angepflanzt. Die Idee stammte damals von Angela Kircher. Später kam eine Schmetterlingswiese dazu, im Frühjahr dann ein Insektenhotel. Das Material wurde von der Gartensparte geschenkt und aufgebaut wurde das Domizil für kleine Krabbler von der Feuerwehr. „Jeder bringt sich so sehr ein, wie er kann“, sagt Judith Doberstein. Alles läuft ehrenamtlich. Es fließt Herzblut, kreativer Gehirnschmalz und ein dunkelgrün angehauchter Atem in die Projekte.

Am „Bermudadreieck“ macht sich das wilde Gedeihen schon bemerkbar. Marienkäfer, Hummeln, Bienen oder Grashüpfer haben die Hohenerxlebener Naturfreunde beobachtet. Und eben auch Schmetterlinge. Gerade in Zeiten, in denen vor Insektensterben gewarnt wird, sendet das Dorfprojekt damit ein Zeichen der Nachhaltigkeit von Flora und Fauna in die Welt. „Wir müssen handeln und nicht nur schimpfen und auch an die Enkel denken“, sagt Ilona Franke, Mitglied im Ortschaftsrat, die das Projekt aus vollen Herzen unterstützt. „Es ist ein Lebensraum entstanden, der eine Bereicherung für den Ort ist. Wir handeln für unseren Ort und für die Bürger.“

Insektenhotel und Blühfläche gehen dabei Hand in Hand. „Insektenhotel und keine Blühflächen machen keinen Sinn. Eine Wildbiene kann durchschnittlich 500 Meter fliegen, um Pollen für die Kinderstube heim zu tragen“, erklärt Angela Kircher. „Der Nektar, den sie dabei noch sammeln, ist ihr Treibstoff für die Strecke zum Insektenkindergarten und wieder zurück. Das heißt: Wir brauchen die Flächen im Ort, um die Besiedelung unseres Insektenkindergartens zu ermöglichen. Mehr Insekten und Wildbienen im Ort bringen auch eine bessere Bestäubung der Obstgehölze.“

Die Pflege der immer zahlreicheren Flächen läuft dabei komplett in Eigenregie. Eine Handvoll Freiwillige rückt dabei immer wieder nach Bedarf aus. Unschöne Melde muss entfernt werden, es muss gerade im jetzt wieder trockenen Sommer viel gegossen werden. „Es ist immer was zu tun“, sagt Judith Doberstein. Mehrere Hundert Euro hat allein schon die Umgestaltung des „Bermudadreiecks“ gekostet. Das konnte auch gestemmt werden dank einer Spende aus der Tombola vom Heimatfest 2018. Unterstützung gibt es von privat. Die eine (Janette Zieger) bastelt die bunten Schildchen, die die Spaziergänger drauf aufmerksam machen. Der eine stellt die braunen Tonnen für die Entsorgung des Grünguts, der andere stellt sein eigenes Wasser zur Verfügung, um die zahlreichen Blumen zu gießen. Gerade das wird zum Problem.

Wo gibt es Wasser?

Die „Blümchengruppe“ in Hohenerxleben hätte dabei gern mehr Unterstützung von mehreren Seiten. „Wir kämpfen gegen Windmühlen. Mehr Bereitschaft und Verständnis wären nicht schlecht“, meint zum Beispiel Ilona Franke. So gebe es immer wieder Meckerer, die sich beschweren über den Anblick. „Aber es braucht eben seine Zeit“, sagt Franke. „Wichtig ist es, dass es irgendwann pflegeextensiv wird.“ Der Pflegeaufwand also geringer wird. Das könnte aber ein paar Jahre dauern. Geduld ist das Zauberwort in der schnelllebigen Welt.

Hilfe könnte das Pflegeteam auch von der Stadt Staßfurt gebrauchen. Gerade wegen der Unmengen von Wasser, die im trockenen Sommer jetzt gebraucht werden. Versprechen kann Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) zwar nichts. Aber er sagt: „Wir müssen nach Möglichkeiten suchen, wie geholfen werden kann. Es muss erörtert werden, wer ins Boot geholt werden kann.“ Das ist zwar ein schwammiges Wort. Aber es ist ein Wort.