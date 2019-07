Wie ist es um die Versorgung bei Blutspenden bestellt? Ein spartanisches Angebot wie in Staßfurt muss nicht sein.

Staßfurt/Güsten/GroßBörnecke l Das spartanische Imbiss-Angebot bei einem Blutspendetermin in Staßfurt-Nord und wie die Chefin des DRK-Kreisverbands auf entsprechende Kritik reagierte, hat empörte Blutspender auf den Plan gerufen. Derweil gibt es auch Beispiele, wo DRK-Blutspendetermine ganz ordentlich mit einem reichhaltigen Buffet begleitet werden. Gerade noch eine Bockwurst mit Brötchen habe es bei dem Blutspendetermin Anfang Juli gegeben, so lautete der Vorwurf von Thomas Beyer.

Die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Staßfurt-Aschersleben hatte daraufhin in einer Stellungnahme im Salzland-Kurier am Montag unter anderem erklärt, dass die Spender doch nicht wegen eines Imbisses solche Termine wahrnehmen würden. Elke Bartholomes verwies auf die Betonung Spende.

Dazu meldete sich nun Andrea Ramdohr: „Ich finde die Antwort von Frau Bartholomes sehr befremdlich. Auch wir versuchen so oft wie möglich, diese Termine wahrzunehmen. Es sollte nicht vergessen werden: Man spendet ja nicht nur Blut, sondern auch seine kostbare Freizeit. Und da ist es schon eine nette Geste, wenn es hinterher einen ansprechenden kleinen Imbiss gibt.“

Auch die Staßfurterin würde noch die erwähnten belegten Brötchen, Obst, Joghurt… kennen.

„Interessant wird es, wenn man zur Uniklinik Magdeburg schaut, da gibt es für eine Blutspende 20 Euro Aufwandsentschädigung und außerdem einen kleinen Imbiss. Und in Staßfurt reicht es nur für eine Bockwurst mit Brötchen? Traurig!“

Andrea Ramdohr versichert allerdings: „Wir werden aber natürlich trotzdem weiterhin Blutspendetermine wahrnehmen.“

Große Vielfalt in Güsten

Und Volker Hoffmann erklärte: „Das DRK braucht sich nicht zu wundern, wenn es immer weniger Blutspender gibt. Das ist eine Frechheit, dass diese als Bettler hingestellt werden.“ Wir alle sollten doch froh sein über jeden Blutspender. „Überall braucht es freiwilliges Engagement. Wenn wir bei der Tafel zum Beispiel keine freiwilligen Helfer hätten, müsste die zugemacht werden“, so der Staßfurter.

Dass es auch anders geht, beweisen über Jahre schon die Frauen vom Freizeitverein Eintracht Güsten. Dort stehen neben Bockwurst und Kaffee auch belegte Brötchen in großer Vielfalt zur Verfügung. Dazu unterschiedlichste Salate. Selbstverständlich auch verschiedene Getränke.

Die vierteljährlichen Blutspendetermine in der Güstener Sekundarschule sind mit durchschnittlich 70 Teilnehmern immer sehr gut besucht.

Ähnlich super klappt es mit der Versorgung der Blutspender in Groß Börnecke.

Auch dort bemühen sich die Frauen von der Interessengemeinschaft Blutspende liebevoll und investieren viel Zeit in die Vorbereitung, damit die Blutspender möglichst schnell wieder zu Kräften kommen. Auch dort stehen Schnittchen und Salate auf dem Tisch.

DRK-Kreisverbands-Chefin Elke Bartholomes hatte in ihrer Stellungnahme erklärt, dass die Versorgung an besagtem Tag in Staßfurt-Nord auch wegen Personalmangels nicht so optimal gelaufen sei. Zudem warb sie um ehrenamtliche Mitstreiter.

Wer sich angesprochen fühlt und bei Blutspendeterminen oder anderweitig helfen will, melde sich beim DRK-Kreisverband Staßfurt-Aschersleben unter Telefon (03925)372 10 oder per E-Mail: info@drk-stassfurt-aschersleben.de