Wurden Freiräume in Talsperren erst in kritischen Situationen geschaffen? Betroffene in Staßfurt und Unseburg beklagen voll gelaufene Keller. Talsperrenbetrieb: Spitzen voll abgefangen.

Der Bodepegel bewegte sich am Montag knapp über der Grenze der Alarmstufe I (2,70 Meter in Staßfurt). Hier ein Blick aus Richtung Brücke Salzrinne zum Krankenhaus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Unseburg. - Der Pegel der Bode fällt tendenziell allmählich, beziehungsweise schwankte am Montag an der Messstation Staßfurt zwischen 2,71 und 2,73 Meter – kurz über der Alarmstufe-I-Grenze. Die wegen Hochwassers gesperrte Grenzstraße in der Salzstadt ist ein Zeichen dafür, dass der Fluss aus dem Harz in seinem Unterlauf noch randvoll gefüllt ist.