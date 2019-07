Die großen Teile der Staßfurter Bodebrücke der DSF schwebten ans Ufer.

So eine Brücke ist nicht in sieben Tagen gebaut, aber auch nicht abgerissen. Wer am Freitag das Abheben der großen Stahlteile der alten Brücke der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft erleben wollte, musste viel Geduld mitbringen. Angekündigt für den Vormittag, ließ sich schon die erste der beiden jeweils über 50 Tonnen schweren Hauptträgerkonstruktionen nicht in dem Zeitraum trennen, wie geplant. Am Nachmittag kämpften die Schweißer noch immer mit dem Stahl von 1975. Der Polier begründete das mit Medienträgern, die in der verschotteten Konstruktion unerwartet auftauchten. Bis zum Abend sollte auch der zweite Träger am Haken hängen. Ab Montag ist der Widerlager-Abriss geplant. Ein Ersatzbau war bereits 2014 vom Land forciert worden. Damals geschätzt für 1,5 bis zwei Millionen Euro und für 2016/17 geplant. Von der Baustellen-Einweihungsfeier im Frühjahr mit Bauminister Thomas Webel wurde über Kosten von 3,7 Millionen Euro berichtet. Das neue Bauwerk über eine Gesamtlänge von 47 Meter wird in der Flussmitte einen Pfeiler als Stütze haben. Fertigstellungsplan ist September 2020. Fotos: Falk Rockmann