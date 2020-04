Das Industriegebiet „Ost/Solvay“ in Westeregeln ist für Solarpark-Investoren interessant. Doch die Politik sieht das anders.

Westeregeln l Der Börde-Hakel-Gemeinderat hat erstmals Beschlüsse im vereinfachten schriftlichen Verfahren ohne öffentliche Sitzung gefasst. Diese Verfahrensweise hat das Innenministerium bis Ende April in der Corona-Zeit ausnahmsweise zugelassen, um unaufschiebbare Beschlüsse fassen zu können.

Der Börde-Hakel-Gemeinderat sprach sich mehrheitlich gegen den Bauantrag der FH Immobilien Eins KG aus Breesen (Mecklenburg-Vorpommern) zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage im Gewerbegebiet Westeregeln aus. Das teilte Bürgermeister Axel Großheim (parteilos) der Staßfurter Volksstimme mit. Das Vorhaben entspreche nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Industriegebiet Ost/Solvay“, fügte das Gemeindeoberhaupt zur Begründung hinzu. Ein entsprechender Befreiungsantrag sei vom Rat zuvor abgelehnt worden. Demzufolge musste er sein Einvernehmen auch zum Bauantrag verweigern.

Nicht der erste Antrag

„Wir wollen dort keine Photovoltaikanlagen mehr, sondern stattdessen Gewerbe“, gab Großheim die Position des Rates wieder, die ihn zur Änderung des Bebauungsplanes veranlasst hatten. Davor sei im Gewerbegebiet eine Fläche mit Photovoltaikanlagen von einem privaten Investor geschaffen worden.

Die FH Immobilien KG aus Breesen hatte am 10. Februar beim Salzlandkreis einen Antrag auf Errichtung eines Solarparks im B-Plangebiet „Industriegebiet Ost/Solvay“ gestellt. Sie sollte auf dem Gelände der Bahnanlage der ehemaligen chemischen Fabrik, einer Altlastenverdachtsfläche, entstehen.

Das war nicht der erste Antrag von Investoren für Photovoltaik-Anlagen, der vom Gemeinderat negativ beschieden wurde. Um in Zukunft weitere diesbezügliche Voranfragen sofort negativ beantworten zu können, hatte der damalige Bauamtsleiter der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Gerald Schierhorn schon 2017 angeregt, dass der Rat den Ausschluss von Photovoltaikanlagen in der textlichen Fassung für den B-Plan des Industriegebietes Westeregeln aufnimmt. „Dann wären solchen Vorhaben allemal, zumindest für diese Ecke, Feierabend“, sagte der Ressortchef unter Hinweis auf die seltene Planungsart, die ein Industriegebiet in Deutschland darstellt. Das entsprechende Areal in Westeregeln ist laut Landesentwicklunsplan ein regional bedeutsamer Vorrangstandort für Industrie und Gewerbe. Diese stehen für Photovoltaikanlagen nicht zur Verfügung.

Für neue Arbeitsplätze

„Wir sind uns einig, dass wir das nicht wollen“, sagte der SPD-Fraktionschef des Gemeinderates, Manfred Püchel, damals. Damit wären nämlich keine neuen Arbeitsplätze verbunden. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass sowohl im Landesentwicklungsplan als auch im Regionalen Enwicklungskonzept für die Planungsregion Magdeburg darauf orientiert werde, Freiflächen-Photovoltaikanlagen nur noch auf Ödland zu errichten.

Püchel hält es für besser, was das Gewerbe- und Indstriegebiet anbelangt, abzuwarten, ob sich nicht eines Tages doch noch ein Investor für die Ansiedlung eines Industriebetriebes interessiert und dort neue Arbeitsplätze schafft.