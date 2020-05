Zwischen den Wohnhäusern am Friedensring liegt dieser Fußballplatz. Dieser muss weichen, weil an dieser Stelle Einfamilienhäuser gebaut werden sollen. Foto: Enrico Joo

Das Grundstück im Staßfurter Friedensring soll verkauft werden. Es sollen Einfamilienhäuser gebaut werden. Eine Ersatzfläche soll her.

Staßfurt l Ein Seil ohne Netz ist über die Wiese gespannt, daneben stehen Bänke und ein Mülleimer. Auf der anderen Seite weisen ausgetretene Stellen auf der Wiese zwischen zwei massiven Metalltoren auf einen viel benutzten Bolzplatz hin. In den 1990er Jahren wurde im beliebten Staßfurter Wohngebiet Friedensring zwischen Schlachthofstraße und Förderstedter Straße für die Kinder eine Freizeitmöglichkeit geschaffen. Direkt neben dem Spielplatz haben die größeren Kinder die Möglichkeit, sich auszupowern. Zuerst kam die Volleyballfläche. Später kamen zwei Fußballtore hinzu.

Doch, dass der Fußballplatz weg kommt, ist fast beschlossene Sache. Nach Volksstimme-Informationen wurde im Februar im nichtöffentlichen Teil des Staßfurter Stadtrats ein Grundsatzbeschluss gefasst, das Grundstück, das bisher in städtischer Hand ist, zu verkaufen. Einfamilienhäuser sollen in der ruhigen Wohngegend den Bolzplatz ersetzen.

„Da es in unmittelbarer Nachbarschaft dreigeschossige Wohnhäuser mit Satteldach gibt, würden zweigeschossige Einfamilienhäuser ins Bild passen“, sagt Wolfgang Kaufmann, Fachbereichsleiter Bauen der Stadt Staßfurt. „Der Friedensring wird auch Thema sein in der kommenden Sitzungsrolle.“ Dann soll der Verkauf samt Grundstückspreis an einen externen Interessenten beschlossen werden. Der bestehende Bebauungsplan muss geändert werden, der Stadtrat diesem zustimmen. Sowohl der Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben am 8. Juni sowie der Stadtrat am 25. Juni werden sich mit dem Verkauf der Fläche beschäftigen. Nach Volksstimme-Informationen war es eine externe und keine städtische Idee, den Friedensring an dieser Stelle umzugestalten. Verkauft werden sollen die Einfamilienhäuser an private Interessenten.

Bilder Diese Fläche an der Förderstedter Straße hat die UBvS als Ersatz im Sinn. Foto: Enrico Joo



Parallel zum Grundsatzbeschluss im Stadtrat, das Grundstück zu verkaufen, gab es auch gleich eine Debatte darüber, wo und wie eine Ersatzfläche hergestellt werden kann. „Die Verwaltung arbeitet bereits daran“, sagt Wolfgang Kaufmann. Eine konkrete Idee gebe es bereits, die auch Thema sein soll im nächsten Stadtrat im Juni.

Grundsätzlich waren sich die Stadträte einig, dass eine neue Fläche her muss. Wo genau? Wolfgang Kaufmann will darüber eine weitere Diskussion im Juni.

Einen Vorstoß macht jetzt die Unabhängige Bürgervertretung Staßfurt (UBvS), die im Juni einen Antrag einbringen wird. „Der Stadtrat der Stadt Staßfurt beschließt, den Oberbürgermeister zu beauftragen, in Umsetzung des nichtöffentlich gefassten Beschlusses (...)im Wohngebiet Friedensring eine in Größe und Angebotsstruktur mindestens adäquate Freizeitfläche analog der aktuell vorhandenen Nutzungsoptionen (Sport – Begegnung - Bewegung, Ballspielen, Sitzbänken, Müllkörben) im Wohngebiet Friedensring neu zu schaffen und somit für das Wohnquartier zu sichern“, heißt es darin. Die Wohnattraktivität im Wohngebiet Friedensring soll somit gesichert und erhalten werden, heißt es weiter. Die dadurch entstehenden Kosten können aus dem Verkaufserlös des Grundstücksverkaufs finanziert werden.

Bolzplatz an der Förderstedter Straße?

Antragsteller Ralf-Peter Schmidt hat auch schon eine bestimmte Idee. „Es gibt an der Förderstedter Straße eine größere Fläche, die infrage kommt“, sagt der Stadtrat. Direkt an der Hauptstraße befindet sich hinter der ehemaligen Kaufhalle eine große Wiese, auf der in den vergangenen Jahren Bäume gepflanzt wurden. „Nach Kenntnis der Fraktion steht unsere kommunale Wobau einer gemeinsamen Lösungsfindung im Wohnquartier offen gegenüber“, heißt es in dem Antrag der UBvS. Dazu müsste dann aber an der Förderstedter Straße ein Zaun oder Netz aufgestellt werden, damit die Spielbälle nicht auf die Straße fliegen.

Alle weiteren Schritte muss dann der Stadtrat im Juni beschließen. Dieser muss dann darüber befinden, ob dieser einer Schaffung einer Ersatzfläche zustimmt.