Booster gegen Corona für alle? - Im Salzlandkreis ist das Impfzentrum im Stand-by-Modus

Derzeit ist die Parkplatzsituation am Impfzentrum in Staßfurt entspannt. Es ist seit Oktober geschlossen.

Staßfurt/Schönebeck - Der Vorstoß von Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der gesamten Bevölkerung eine Booster-Impfung zu ermöglichen und dafür auch wieder die Impfzentren zu öffnen, kommt nicht überall gut an. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne schließt eine Wiedereröffnung aus. Im Salzlandkreis wartet man Verordnungen des Landes ab. Darin ist die Kreisverwaltung geübt. Nach gut einem Jahr und sieben Monaten Pandemie wissen die Mitarbeiter, dass sie stets schnell reagieren müssen. „Unser Impfzentrum in Staßfurt befindet sich derzeit im Stand-by-Modus“, so Kreissprecher Marko Jeschor auf Volksstimme-Nachfrage. Von heute auf morgen könne es nicht reaktiviert werden. Aber: „Wir können den Betrieb innerhalb kurzer Zeit wieder hochfahren.“ Wenn es denn politischer Wille ist.