Bördeaue will für Radler attraktiver werden

Unseburg/Tarthun - Der Bördeaue-Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, den Wegebau zwischen Unseburg und Rothenförde in der Gemarkung Unseburg bis zur Gemarkungsgrenze nach Löderburg in diesem und im nächsten Jahr voranzutreiben. Das soll gegebenenfalls auch in der vorläufigen Haushaltsführung als sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahme erfolgen. Das wurde mit sechs Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme beschlossen.