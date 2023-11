Borne hat wieder einen Kindertreff

Im neuen Kindertreff im Dorfgemeinschaftshaus in der Gemeinde Borne fühlen sich die Mädchen und Jungen des Ortes sichtlich wohl. Am Eröffnungstag sind auch die Mädchen bei einer Kartenrunde nicht zu kurz gekommen.

Borne. - Die Gemeinde Borne engagiert sich trotz ihrer angespannten Haushaltslage für die Mädchen und Jungen des Dorfes. So gibt es schon seit Jahren im Dorfgemeinschaftshaus einen Jugendclub und nun auch wieder einen Kindertreff für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Ein Ort für die Jugend

Dort kommen auch die Senioren und die Frauengruppe des Ortes zusammen, allerdings zu anderen Zeiten. Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit den Kindern und Jugendlichen in diesen Räumlichkeiten auch schon Angebote, zum Beispiel zum Basteln, unterbreitet.

„Perspektivisch wollen wir mit den Kindern zusammen noch einen separaten Raum gestalten“, sagte die Gemeinderätin Denise Eckstein-Bunk am Eröffnungstag, an dem 20 Mädchen und Jungen gekommen waren. „Wir denken, dass Eltern und Kinder gleichermaßen von der Idee beziehungsweise Umsetzung des Kindertreffs angetan sind“, sagte die Kommunalpolitikerin. Inzwischen habe man viele positive Signale von den Eltern und von den Einwohnern des Dorfes bekommen. Denise Eckstein-Bunk ist es aber auch sehr wichtig, die Meinung der Kinder zu dieser neuen Einrichtung zu erfahren. Für diese Altersgruppe habe es in Borne zuletzt vor über 20 Jahren einen eigenen Treffpunkt gegeben. Deshalb will sich die Gemeinde jetzt auf die Jüngeren konzentrieren.

Zahlreiche Aktivitäten geplant

Dieses kleine Mädchen zeigt stolz eine im Kindertreff selbst gebastelte Herbstdeko, bei der sie von ihrer Oma unterstützt wurde. (Foto: René Kiel)

Geöffnet ist der Treff zunächst einmal pro Woche, und zwar donnerstags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zusätzlich zu den anderen Angeboten, die es auch sonst noch von den Vereinen oder von der Gemeinde gibt, sagte die Gemeinderätin. „Wir wollen das erst einmal austesten. Weil wir noch keine Räumlichkeit haben, fangen wir erst einmal mit einem Tag an, wo wir den Kindern Angebote unterbreiten, wo sie sich treffen, spielen oder Musik hören können“, sagte Denise Eckstein-Bunk.

Ihren Worten zufolge haben sie und ihre Mitstreiter am Eröffnungstag bei den Mädchen und Jungen nachgefragt, was sie in den nächsten Wochen und im nächsten Jahr gern machen möchten, um ihre Freizeit sinnvoll und vor allen Dingen abwechslungsreich zu gestalten. Die Kommunalpolitikerin könnte sich vorstellen, dass man mal gemeinsam kochen, Plätzchen backen oder einen leckeren Salat anrichten wird. „Die Kinder wollen auch mal eine Wanderung machen“, berichtete Denise Eckstein-Bunk völlig überrascht von diesem ungewöhnlichen Wunsch der Kleinen. Darüber hinaus sei auch eine Fahrt ins Kino mit den Eltern oder anderen Unterstützern angedacht.

Weil wir noch keine Räumlichkeit haben, fangen wir erst einmal mit einem Tag an, wo wir den Kindern Angebote unterbreiten, wo sie sich treffen, spielen oder Musik hören können. Denise Eckstein-Bunk

Zur Eröffnung erhielt die Gemeinde Borne speziell für den Kindertreff eine Barspende, mit der die Akteure nicht gerechnet hatten. „Das freut uns sehr. Ich bedanke mich im Namen der Kinder und unseres Ortes dafür. Selbstverständlich freuen wir uns über Nachahmer“, so die Gemeinderätin. Nach dem Spendenaufruf sei sofort Bereitschaft da gewesen, die Gemeinde für diese Einrichtung zu unterstützen. Zudem habe es auch Angebote einzelner Eltern gegeben, sich im Kindertreff ehrenamtlich zu engagieren oder sich dort mit verschiedenen einzubringen.