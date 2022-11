Böse Nachbarin und wütende Nonnen am Himmel

In Westeregeln und Wolmirsleben werden jedes Jahr vor Weihnachten die neuesten Silvesterfeuerwerkskörper vorgeführt. Was gerade besonders angesagt ist.

Ein Feuerwerk gibt es meistens nur zu Silvester oder zu ganz besonderen Anlässen zu sehen. In Westeregeln und in Wolmirsleben sind solche Vorführungen schon zu einer guten Tradition geworden, die viele Besucher in ihren Bann ziehen.

Westeregeln/Wolmirsleben - „Ist denn heute schon Silvester“, fragte sich wohl mancher, der sich über die Präsentation am abendlichen Himmel über den Orten Westeregeln und Wolmirsleben wunderte. Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Nach der zweijährigen coronabedingten Zwangspause konnte der Unternehmer Uwe Wöbke, der zwei Läden in Westeregeln und Wolmirsleben hat, am Wochenende auf dem Sportplatz in Westeregeln und vor dem Feuerwehrgerätehaus in Wolmirsleben endlich wieder zu einer Starparade der Feuerwerkskörper einladen.