In Bernburg ist das Feuer einer brennenden Mültonne wohl auf ein Wohnhaus übergesprungen. Das Haus wurde stark beschädigt.

Bernburg (dt) l In Bernburg hat der Brand von Mülltonnen in der Nacht zum Montag offenbar für einen Wohnhausbrand gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hat in der Hohen Straße der Flur, das Treppenhaus und das erste Obergeschoss eines Zweifamilienhauses in Flammen gestanden. Dabei sei ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden.

Die Polizei vermutet, dass das Feuer im Wohnhaus auf brennende Mülltonnen auf dem Hinterhof des Gebäudes zurückzuführen ist. Die beiden Kunststofftonnen (240 Liter) für Papier und Restmüll standen an der Rückseite des Hauses. Die Flammen griffen vermutlich von den Tonnen auf die Dämmung der Hausfassade und dann auf den Innenbereich des Gebäudes über.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Bernburg auf ihrer Facebookseite mitteilt, gingen die Einsatzkräfte unter schweren Atemschutz in das Gebäude, evakuierten die Bewohner und begannen mit dem Löschangriff. Um alle Glutnester zu erreichen wurden auch Teile der Fassade und des Treppenhauses entfernt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.