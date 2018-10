In der Staßfurter Industrie- und Gollnowstraße brennt es gleichzeitig. Großer Schaden beim Einrichtungshaus Obeck.

Staßfurt l Die Feuerwehren in Staßfurt und in den Ortschaften kommen nicht zur Ruhe. Auch am Freitag musste die Freiwillige Feuerwehr am frühen Morgen ausrücken. Die Feuerwehr war an zwei Brandstellen gleichzeitig gefordert.

Um 5.24 Uhr waren die Einsatzkräfte zur Ecke Bernburger Straße/Industriestraße gerufen worden. Dort gab es auf einem ehemaligen Industriegelände einen „Mittelbrand“, wie Einsatzleiter Maik Singer bestätigte. In zwei leerstehenden Baracken brannte Müll. Dieser Einsatz dauerte bis 7.50 Uhr.

Während die Einsatzkräfte noch den Brand löschten, gab es einen zweiten Notruf aus der Gollnowstraße um 5.44 Uhr. Dort brannte der rechte Teil des Geschäfts „Einrichtungshaus Obeck“. Möbelteile, Kühlschränke brannten in zwei Räumen zum Teil komplett aus. Mit der Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Löderburg, die aufgrund der Parallelität der Brände ebenfalls alarmiert wurde, wurde der Brand „schnell unter Kontrolle gebracht“, so Singer. Gegen 8 Uhr war der Brand in dem Einrichtungshaus gelöscht.

Bilder Im Einrichtungshaus Obeck brannten mehrere Möbelteile und Kühlschränke komplett aus. Foto: Enrico Joo



Zurück blieb der rauchige Gestank in der Luft und ein verwüstetes und ausgebranntes Geschäft. Auch Ladeninhaberin Viola Obeck ist entsetzt. Um 6.45 Uhr wurde sie aus dem Bett geholt. „Das müssen Geistesgestörte gewesen sein“, sagte sie. „Man muss bedenken, dass nebenan ein Wohnhaus ist, wo Kinder wohnen.“

Auf der linken Seite, dem sehr viel größeren Bereich des Ladens, wo auch die Kasse ist, hatte Obeck zudem am Fenster frische Fingerabdrücke entdeckt. Das Fenster war angekippt. „Vielleicht wollten sie auch da rein und wurden gestört“, mutmaßt Obeck. Eine Selbstentzündung schloss die Polizei bereits aus. Aufgrund der zeitlichen sowie örtlichen Nähe der Brandorte wird geprüft, ob ein Tatzusammenhang besteht.