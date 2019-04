Ein Feuer hat in der Nacht zum Montag die Einsatzkräfte in Egeln (Salzlandkreis) beschäftigt. Foto: Tom Wunderlich

In Egeln (Salzlandkreis) ist ein Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr ließ es kontrolliert abbrennen. Die Brandursache ist noch unklar.

Egeln (twu) l Ein Feuer hat in der Nacht zum Montag die Einsatzkräfte in Egeln (Salzlandkreis) beschäftigt. Nach ersten Informationen soll der Brand auf einem Grundstück in der Straße Am Mühlenholz ausgebrochen sein. Dabei soll es sich um ein privates Osterfeuer gehandelt haben, welches bereits vorbereitet war.

Die Einsatzkräfte ließen das Feuer kontrolliert herunterbrennen und sorgten nur dafür, dass sich die Flammen nicht auf eine angrenzende Lagerhalle ausbreiten. Die Brandursache ist unklar.