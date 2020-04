Ein Einfamilienhaus in Staßfurt brannte vollständig aus. Foto: Matthias Strauß

In Staßfurt brannte ein Einfamilienhaus vollständig aus. Ein Bewohner konnte sich retten.

Staßfurt l In der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt brannte am Montagvormittag (27. April) ein Einfamilienhaus. Nach ersten Angaben der Polizei überstand der Bewohner des Hauses das Feuer unverletzt. Nähere Einzelheiten zur Rettung des Mannes liegen noch nicht vor. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Dachstuhl. Dieser brannte vollständig aus.

Die Feuerwehr ging unter Atemschutz und mit einer Drehleiter gegen den Brand vor und konnte ein Ausbreiten des Feuers auf angrenzende Grundstücke und Gebäude verhindern. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen derzeit noch keine Angaben vor. Das Gebäude ist sehr stark beschädigt und derzeit unbewohnbar.

Während der Löscharbeiten musste die vielbefahrene Landstraße 73 zwischen dem Abzweig nach Rathmannsdorf und Staßfurt in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Seit 10.30 Uhr läuft der Verkehr wieder. Die Polizei ist bereits vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.