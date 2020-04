In Klein Schierstedt im Salzlandkreis hat der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Symbolbild: Martin Rieß

In Klein Schierstedt ist am Montag ein Brand in einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen.

Klein Schierstedt (vs) l In Kleinschierstedt hat am Montag der Dachstuhl eines Hauses gebrannt. Wie die Polizei am Abend mitteilt, brach das Feuer am Nachmittag nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes aus. Die Feuerwehren aus Aschersleben, Giersleben und Schierstedt waren bis zum Montagabend im Einsatz um das Feuer zu löschen und konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser verhindern. Die beiden Hausbewohner, ein älteres Ehepaar, blieben unverletzt, da sie zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus waren. Durch den Brand ist das Haus derzeit unbewohnbar, die Baustatik soll in den kommenden Tagen überprüft werden. Es entstand ein Schaden von 150.000 Euro.

