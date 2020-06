Am 27. April hat das Haus in Staßfurt schon einmal gebrannt. 35 Kameraden von drei Feuerwehren waren im Einsatz. Foto: Falk Rockmann

In der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Staßfurt l In den Abendstunden am Sonnabend hat ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt gebrannt. Bei dem Haus handelte es sich um das Einfamilienhaus, das bereits am 27. April durch einen Brand stark beschädigt wurde. Damals waren drei Feuerwehren im Einsatz. Es entstand ein Schaden von 40.000 Euro.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand brannte am Sonnabend Unrat, der noch im Wohnhaus gelagert wurde. Da bereits im Vorfeld alle Versorgungsleitungen zum Wohnhaus unterbrochen wurden, kann eine Selbstentzündung derzeit ausgeschlossen werden. Die Staßfurter Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Hohenerxlebener Straße. Aufgrund der bereits zuvor schon starken Beschädigungen des Wohnhauses, entstand diesmal kein nennenswerter Sachschaden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.