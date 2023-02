Brand: Wohnung in Borne in Flammen

In Borne kam es am Sonntag zum Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem eine Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Borne - In der Gemeinde Borne kam es am Sonntagvormittag zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße. Um 8.47 Uhr wurden die Ortswehren des Löschzuges II der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, zu der die Wehren von Borne, Wolmirsleben, Unseburg und Tarthun gehören, sowie die Ortswehr Egeln über den Wohnungsbrand informiert und alarmiert, teilte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) der Volksstimme mit. Seinen Worten zufolge waren am Brandort insgesamt 75 Kameraden im Einsatz.