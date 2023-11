26 FDP-Politiker bringen Ampel-Aus im Bund ins Spiel. Wie die Liberalen im Salzlandkreis den Brief und die Arbeit der Bundesregierung einschätzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Für die Liberalen ist die Zeit in der Bundesregierung wie für alle drei Koalitionspartner gerade nicht einfach. In Umfragen zur Bundestagswahl steht die FDP zwischen 4 und 6 Prozent, müsste nach aktuellem Stand auch um den Einzug in den Bundestag bangen. Zeigt die FDP zu wenig Profil? Erkennen die Wähler ihre Partei nicht mehr wieder?