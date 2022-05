Brandschutzarbeiten für Kita in Löderburg werden vergeben

Löderburg - Die kurzfristigen Arbeiten am Brandschutz in der Kita „Zwergenland“ in Löderburg beginnen. Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) teilte vergangene Woche im Stadtrat mit, dass sich für die Maßnahme aktuell drei Lose im Vergabeverfahren befinden. Sprich, die Stadt sucht per Ausschreibung nach Firmen, die verschiedene Bauarbeiten vor Ort durchführen können.