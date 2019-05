Der Breitbandausbau in und um Staßfurt geht voran. Üllnitz ist nun vollständig erschlossen. Bis Mitte 2020 soll der Kreis ausgebaut sein.

Üllnitz/Staßfurt l Da staunte dann auch Sven Schneider Bauklötze. Der Inhaber von Automobile Schneider aus Üllnitz steht im Blaumann in seiner Werkstatt. „Wow, geht das fix“, teilt er mit. „Das erleichtert uns die Arbeit mehr als deutlich.“ Bei ihm gibt es jetzt schnelles Internet durch neue Glasfaserkabel. Das heißt hier: Download-Geschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit pro Sekunde. „Die Zukunft ist in Üllnitz angekommen“, so drückt es die EMS aus, die mit MDCC und GlasCom den Ausbau in den Staßfurter Ortsteilen vorantreibt.

In Üllnitz wurden in zwölf Monaten zehn Kilometer Leerrohre und 20 Kilometer Glasfaser verlegt. Üllnitz verfüge nun über 85 Breitband-Hausanschlüsse, teilt der Salzlandkreis mit. Wurde das höchste Eisenbahn, dass Üllnitz digital gesehen an die große weite Welt angeschlossen wird? „Ein ganz klares Ja“, sagte Ortsbürgermeister Peter Rotter (CDU). „Ich stelle auch in den Bürgersprechstunden fest, dass das ein großes Thema ist. Ich wünsche mir das für alle Staßfurter Ortsteile so schnell wie möglich, auch für die Kernstadt.“ Über das Förderprogramm ELER werden auch in Glöthe gerade Hausanschlüsse gelegt. In Athensleben sind die Haupttrasse und die Hausanschlüsse gelegt, in Löderburg ist der Tiebau bereits abgeschlossen. Weiterhin werden auch in Rothenförde, Neu Staßfurt, Lust, Schacht VI und Teilen von Förderstedt moderne Glasfaserkabel verlegt.

Schnelles Internet: Ein Stück Lebensqualität

Etwa 4,2 Millionen Euro kostet der Sprung in die digitale Moderne. 1,6 Millionen Euro kommen aus Fördertöpfen. Läuft alles glatt, ist der Ausbau schon Anfang 2020 abgeschlossen. Im gesamten Salzlandkreis werden für das schnelle Internet 32 Millionen Euro verbaut, 15,5 Millionen Euro kommen von Bund und Land. „Wir müssen uns der Zukunft stellen. Das ist auch ein Stück Lebensqualität“, sagte Peter Rotter.

50 Mbit pro Sekunde werden in den Anliegerstraßen garantiert, in Gewerbegebieten sogar 100 Mbit pro Sekunde. Pläne für den Ausbau gibt es dabei nicht nur in den umliegenden Ortschaften. Auch in der „Kernstadt“ von Staßfurt sind die Planungen in den letzten Zügen. Hier baut aber nicht GlasCom, sondern die Telekom in Auftrag von Stadt und Landkreis. „Baustart ist in den nächsten Tagen“, konnte Christian Schüler von der Wirtschaftsförderung verkünden. Begonnen wird dabei in Nord, also nördlich der Bode, später werden auch die Straßen südlich der Bode angeschlossen beim Breitbandausbau. „Wir schaffen hier die Grundlage für die weitere Entwicklung des Landkreises als Wirtschafts- und Wohnstandort“, teilte Landrat Markus Bauer (SPD) mit.

Auch in Staßfurt gilt: Wohngebiete bekommen einen Anschluss mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde, in Gewerbegebieten gibt es Geschwindigkeiten von 100 Mbit pro Sekunde. „Bis Anfang 2020 soll der Ausbau in Staßfurt abgeschlossen sein“, so Christian Schüler. Schnelleres Internet gibt es dann im gesamten Stadtgebiet. Schon von 2011 bis 2014 wurden Neundorf, Rathmannsdorf, Hohenerxleben, Löbnitz und Atzendorf erschlossen. Hier gibt es zwar keine 50 Mbit pro Sekunde. „Aber 30 Mbit pro Sekunde sind es schon“, sagte Schüler.

Die Stadt Staßfurt ist dabei in permanentem Austausch mit allen Vorhabenträgern. „Mindestens alle zwei Wochen gibt es größere Planungsrunden“, erklärt Schüler. Vertreter von Stadt, Landkreis und Telekom seien dann immer mit dabei.

Perspektivisch mehr als 200 Mbit pro Sekunde

Für Peter Rotter steht dann auch ein größerer Gedanke über allem, der die Region attraktiver und anziehender für junge Familien macht, die vielleicht den Plan hegen, die Großstadt zu verlassen und im ländlichen Raum neu anzufangen und hier sesshaft werden wollen. „Ich stelle mir auch vor, dass wir im Staßfurter Raum als Speckgürtel für Magdeburg oder Halle an Bedeutung gewinnen“, sagte Peter Rotter zu den Ausbauplänen. „Schnelles Internet erleichtert dabei die Entscheidung, auf das flache Land auszuweichen.“

Das sieht auch der Landrat so. „Bei Investitionen muss der ländliche Raum stets mitgenommen werden“, betonte Markus Bauer. Schnelles Internet sei sowohl für Firmen als auch Bürger wichtig, weil immer mehr Kommunikationskanäle im Internet zusammenlaufen. Beim Ausbau von GlasCom sind dabei 100 Mbit pro Sekunde keine Grenze. Die Glasfaser-Technologie macht noch schnelleres Internet möglich. „Das garantiert, dass perspektivisch bei Bandbreiten von 200 Mbit pro Sekunde, die wir jetzt schon anbieten können, längst noch nicht Schluss ist“, teilt GlasCom-Geschäftsführer Friedrich Hülsenbeck mit.