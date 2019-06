In Löderburg ist das schnelle Internet auf der Zielgeraden. Die ersten Glasfaserleitungen wurden in die Erde gebracht.

Löderburg/Staßfurt l Großer Bahnhof um einen kleinen grauen Kasten. Am Dienstag hatte die GlasCom Salzlandkreis aus Brumby, die aktuell die Staßfurter Ortschaften mit schnellen Internetleitungen ausstattet, an die Feuerwehr Löderburg eingeladen. Ein Techniker der Allgemeinen Bauunternehmung Hecklingen drückte aufs Knöpfchen, um eine Glasfaserleitung per Luftdruck durch die Rohre unter der Erde zu schießen.

Darüber freuen werden sich die Kameraden in der Wache nebenan. „W-LAN ist in Staßfurt in öffentlichen Einrichtungen auch in den Feuerwehrgerätehäusern vorgesehen“, kündigte Oberbürgermeister Sven Wagner an. Dies werde in Zukunft die Alarmierung, die über Handy laufen werde, und die digitale Anbindung der Wachen verbessern.

Das sogenannte „Einblasen“ der ersten Glasfaserkabel nahmen Ausbaufirma, Salzlandkreis und Oberbürgermeister in dieser Woche zum Anlass, über den Stand der Dinge in Sachen Breitbandausbau zu berichten. Der Landkreis hatte dazu ein Mega-Projekt für seine ländliche Regionen angestoßen.

Bilder Am weitesten ist der Breitbandausbau in den Ortschaften um Staßfurt herum fortgeschritten.



Inbetriebnahme im November

Stand der Dinge in Löderburg: Nur noch in einigen Straßen muss „gebuddelt“ werden. Derzeit werden vor allem die Verbindungen zwischen Verteilerkästen und Hauseingängen installiert. 19 Kilometer Basisnetz, drei Kilometer Hausanschlüsse wurden schon verlegt. Im November kann das gesamte neue Netz in Löderburg in Betrieb gehen (in der Grafik Stichwort „Inbetriebnahme“). Voraussichtlich im Dezember werden die Löderburger schneller online surfen. „Wir sind in Löderburg auf der Zielgeraden“, so GlasCom-Geschäftsführer Friedrich Hülsenbeck.

211 Hausanschlussverträge hat die GlasCom in Löderburg geschlossen. „Etwa 30 Anschlüsse davon haben wir dem persönlichen Engagement der Bürger zu verdanken“, so Hülsenbeck. Bereiche von Drachenschwanzstraße und Breite Straße waren für den geförderten Ausbau eigentlich nicht vorgesehen. Der Löderburger Jürgen Schnabel aber klemmte sich dahinter, trommelte genug Neukunden zusammen und die GlasCom verlegte auch dort flotte Leitungen. Oberbürgermeister Sven Wagner bedankte sich bei der Firma, „dass der Wunsch der Bevölkerung auf kurzem Weg Gehör gefunden hat“.

In den restlichen Ortschaften konnte der Internetanbieter durch den milden Winter den Zeitplan halten. In Üllnitz, Glöthe und Neu Staßfurt, wo auch der RWE Kavernenspeicher angeschlossen wurde, sind die größten Arbeiten beendet. In Förderstedt fehlen nur noch einige Straßenzüge. In etwa bis September wird in Lust, Schacht VI, Rothenförde und Athensleben gebaut.

Kernstadt 2020 fertig

In Staßfurt wird in der Kernstadt und den Gewerbegebieten die Deutsche Telekom aktiv, die im ersten Quartal 2020 die Arbeiten abgeschlossen haben will. Laut Wirtschaftsförderer der Stadt, Christian Schüler, „will die Telekom in diesen Tagen und Wochen in Staßfurt mit den Bauarbeiten beginnen“. Ein offizieller Startschuss-Termin soll am 1. Juli sein.

Landrat Markus Bauer betonte in Löderburg: „Der Breitbandausbau im Salzlandkreis ist eine Paradebeispiel der Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Kommunen.“ Es sei nicht selbstverständlich, dass der Kreis ganze 33 Millionen inklusive Fördermittel von Land, Bund und EU bewilligt bekommt und den Breitbandausbau für seine einzelnen Städte und Gemeinden organisiert und vergeben habe.